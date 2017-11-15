Ученые из РФ разработали космическую технику на основе "умных" материалов
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Космос. Архивное фото.
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Российские космические системы" (РКС) представили концепцию устройств на основе так называемых "умных" материалов, которые смогут дистанционно диагностировать состояние космической техники и помогать специалистам предотвращать негативные изменения в её конструкциях, сообщили журналистам в среду в пресс-службе холдинга.
"Специалисты холдинга РКС разработали концепцию системы структурного мониторинга работоспособности (СМР), существенно повышающую надежность и безопасность изделий ракетно-космической техники, объектов наземной космической инфраструктуры, а также объектов транспортной, энергетической и других отраслей промышленности", - говорится в сообщении.
"Предложенная специалистами НИИ физических измерений (НИИФИ, входит в холдинг РКС) концепция СМР построена на использовании так называемых "умных" материалов, свойства которых могут быть изменены контролируемыми методами внешнего воздействия", - добавили в пресс-службе.
Одними из таких "умных" материалов будут макроволоконные актюаторы (устройства для преобразования одного вида энергии в другую, чаще всего в механическую энергию, то есть "проводники" команд оператора). Разработанные НИИФИ актюаторы будут вмонтированы в конструктивные элементы изделий ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры.
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15.11.2017
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