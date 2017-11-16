Назначены сроки запуска еще одного геодезического спутника "Гео-ИК-2"
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Геодезический космический аппарат Гео-ИК-2.
Источник: © АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Запуск еще одного геодезического спутника "Гео-ИК-2" на орбиту предварительно запланирован на конец 2018 года, сообщил РИА Новости в среду гендиректор ИСС имени академика М.Ф. Решетнева Николай Тестоедов.
Геодезическая система нового поколения "ГЕО-ИК-2", как говорится на сайте ИСС, сможет "обеспечить потребности российской науки в обновлении картографической модели Земли и уточнении ее геофизических параметров".
"Космический аппарат "Гео-ИК-2" будет готов в ноябре, и он встанет на хранение, потому что запуск КА не является самоцелью. Мы, помимо КА, должны обеспечить готовность станций управления и станций потребителя для работы с аппаратом. В соответствии со степенью готовности, которая будет у станции работы с потребителем, мы и произведем запуск. Предварительно - это конец следующего года", - заявил Тестоедов в ходе выставки Dubai Airshow 2017.
Он отметил, что "это некритично для КА, потому что у него срок хранения - 2,5 года".
"Это некритично и для состояния группировки: один аппарат наверху работает, и он накапливает необходимую информацию. Это достаточно штатная ситуация, когда составные части уже не собственно спутника и даже не космического комплекса, куда входят еще ракета, станция управления, старт и так далее, а, в целом, космической системы не всегда бывают готовы к пуску. Тогда мы приостанавливаем пусковую кампанию до готовности всех составных частей космической системы", - пояснил глава ИСС.
Пуск первого спутника "Гео-ИК-2" в феврале 2011 года окончился неудачей: аппарат не вышел на связь и попал на нерасчетную орбиту. В июне 2013 года неисправный спутник сгорел в плотных слоях атмосферы. Госкомиссия установила, что причиной ЧП стало падение напряжения бортового электропитания.
В настоящий момент на орбите успешно работает один спутник системы "Гео-ИК-2", запущенный 4 июня 2016 года.
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16.11.2017
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