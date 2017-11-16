Запуск спутника "Благовест" перенесли на середину февраля 2018 года



Стенд АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Стенд АО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Работа над вторым российским военным спутником связи "Благовест" ведется в три смены после сбоя в работе одного из бортовых приборов, запуск возможен в середине февраля, сообщил РИА Новости в среду генеральный директор АО "Информационные спутниковые системы" (ИСС) имени академика М.Ф. Решетнева" Николай Тестоедов.

"Запланированный на конец 2017 года запуск спутника "Благовест" второго летного образца переносится на середину февраля 2018 года", - заявил Тестоедов в ходе выставки Dubai Airshow 2017.

Он пояснил, что в ходе проведения электрических испытаний полностью собранного космического аппарата (КА) произошел сбой в работе одного из приборов. "Он не является критическим, но спутник на Земле, и мы не можем себе позволить даже с каким-то некритическим отказом аппарат запускать. Поэтому мы демонтировали прибор, провели его ремонт, установили обратно и сейчас повторяем ряд испытаний в соответствии с технологией", - отметил гендиректор предприятия-изготовителя КА.

"Так как график был очень жестким, мы работаем в три смены, без выходных - у нас есть такой режим работы в цехе, который делает финишные операции по КА. Запаса времени не оказалось никакого, и в связи с этим запуск перенесен пока предварительно на середину февраля", - уточнил Тестоедов.

Запуск КА "Благовест" на орбиту Земли для работы в интересах Минобороны России планируется выполнить ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур.