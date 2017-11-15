Российская армия получила последний в этом году полк С-400
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Зенитно-ракетный комплекс С-400. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа за 2017 год получило последний полковой комплект ЗРС С-400, сообщили журналистам в среду в пресс-службе предприятия-производителя данных ЗРС - концерна "Алмаз-Антей".
Таким образом, по итогам этого года российскому военному ведомству поставлены четыре полка этой ЗРС.
"Концерн ВКО "Алмаз - Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу на текущий год передало Минобороны России очередной полковой комплект С-400 "Триумф". При передаче представителям Минобороны техника в соответствии с требованиями заказчика выводилась на полигон для проведения начальных боевых стрельб. Все приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - говорится в релизе.
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15.11.2017
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