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Colt выпустил гранатомёт M203 для гражданских

16.11.2017 Warspot 222 0
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Гранатомёт Colt M203 40mm.
Гранатомёт Colt M203 40mm.
Источник: armsunlimited.com

Американские стрелки теперь могут купить новую модификацию гранатомёта M203. Сегодня, 14 ноября, портал thefirearmblog.com сообщил о том, что компания Colt начала продажи легендарного "подствольника" в гражданской версии.

Гранатомёт M203 был разработан корпорацией AAI в 1967 году и серийно производился многими компаниями, в том числе, Colt. В 1969 году M203 приняли на вооружение американской армии. "Подствольник" устанавливается на винтовки М16 (М4) и способен выстреливать 40-мм гранаты на расстояние до 400 м. На сегодняшний день выпущено более 250 000 гранатомётов M203, которые состоят на вооружении сорока армий мира.

Учитывая, что оригинальный M203 является военной разработкой и не может свободно продаваться на гражданском рынке, в компании Colt несколько "адаптировали" его. Так, версия гранатомёта, которую в США может купить любой желающий, получила название Colt M203 37mm и выполнена в калибре 37 мм. Стрелок может использовать его с любой из нелетальных 37-мм гранат, что не нарушает действующее законодательство.

Colt M203 37mm — не единственный гранатомёт, выпущенный для гражданского рынка в США, но это первый "клон" M203, выпущенный производителем оригинального "подствольника" для винтовок M16/M4. В США гранатомёт M203 37mm продаётся в сети магазинов Arms Unlimited (дочерняя компания Colt) в двух версиях – с 9- и 12-дюймовыми стволами. Розничная стоимость обеих версий заявлена на уровне $3500, при этом изначально гранатомёты продаются с дисконтом в размере $1500.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M16

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