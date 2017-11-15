Шаг к дисбалансу



Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru. Дворкин Владимир Зиновьевич. Научный руководитель, Центр проблем СЯС, Академия военных наук, генерал-майор (в зап.). Источник: svop.ru.

Генерал-майор Владимир Дворкин — о том, к чему может привести крах Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Напряженность в связи с судьбой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) постоянно нарастает. Конгресс США 8 ноября согласовал выделение $58 млн на разработку ракет средней дальности. Это еще не нарушение договора, но решающий шаг к его разрушению. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к зеркальному ответу.

Бессрочный Договор РСМД подписан президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Стороны обязались в течение трех лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км, не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты.

США обвиняют Россию в разработке и испытании в 2014 году крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета свыше 500 км. Правда, в соответствии с п. 11 ст. 7 Договора РСМД разрешаются испытательные пуски крылатых ракеты большой дальности из наземной пусковой установки, "которая используется исключительно в целях испытаний и которая отличима от пусковых установок" крылатых ракет наземного базирования с дальностью не более 500 км. Можно предположить, что американцы иначе, чем мы, трактуют признаки отличия.

Москва, в свою очередь, обвиняет США в использовании при испытаниях системы ПРО баллистических ракет-мишеней типа "Гера", которые являются аналогом баллистических ракет средней дальности, в создании ударных беспилотных летательных аппаратов "Предатор" и "Репер" с дальностью полета свыше 500 км. Главный пункт обвинений — развертывание в Румынии и затем в Польше комплекса противоракетной обороны (ПРО) с пусковыми установками, аналогичными Мк-41 на кораблях ВМС США, которые способны запускать не только противоракеты типа Standart-3M, но и крылатые ракеты Tomahawk, обладающие дальностью полета до 2,5 тыс. км.

Прекращение действия этого договора вернет отношения России и Запада в условия значительно более жесткой конфронтации времен холодной войны, чем это было в середине 80-х годов прошлого столетия. В Европе появились бы новые, еще более эффективные баллистические и крылатые ракеты, которые будут значительно ближе к границам России. Нашей стране в таком случае придется разрабатывать и развертывать дорогостоящее ракетное вооружение, ставящее под угрозу ядерного удара административно-промышленные мегаполисы с десятками миллионов людей в Европе, всю инфраструктуру НАТО и морские порты. Поэтому выход из Договора РСМД представляется совершенно неприемлемым, катастрофическим для США, Европы и России. Очевидно, что никто в Европе не простил бы США краха этого договора.

В то же время одно только усиление угрозы краха этого договора будет способствовать сплочению НАТО, увеличению военных расходов стран — членов альянса, что постоянно требуют США, усилению военной активности вблизи с нашими границами, ухудшению отношений с ведущими государствами Европы.

При отсутствии жесткой конфронтации подобные претензии без особых усилий могли бы разрешиться в предельно короткое время. Тем более что претензии по существу сводятся к техническим вопросам и нагнетаются из-за демонстрации предельного уровня недоверия. Так, американцы наверняка знают, что никакого развертывания наземных пусковых установок с крылатыми ракетами с дальностью полета более 500 км нет, но утверждают обратное. Как в этих условиях можно представить логику американских политиков? Возможно, что они рассуждают примерно так: "Москва считает, что ей угрожает размещение "Томагавков" в пусковых установках противоракет в Румынии и Польше. Но у нас только на кораблях более 6 тыс. таких ракет, поэтому добавление еще 20–30 единиц практически никакого вклада в уже существующий потенциал не дает. Так вот, мы начнем реальную разработку наземных баллистических ракет средней дальности, чтобы наша угроза стала реальной".

До ликвидации вооружений по Договору РСМД существовала хорошо известная асимметрия. Американские ракеты угрожали значительной части наших объектов, а советские ракеты не достигали территории США. Не исключено, что заявление Владимира Путина о зеркальном ответе предусматривает развертывание ракет средней дальности, которые разработают в России, в дальневосточных регионах страны. Тогда будет полная симметрия.

В сложившихся условиях было бы целесообразным принятие незамедлительных политико-дипломатических шагов с целью сохранения устойчивости Договора РСМД, для чего восстановить полномасштабную работу Согласительной комиссии для разрешения всех взаимных претензий. Успех на этом направлении мог бы стать стартовым в будущих консультациях и переговорах России и США по укреплению стратегической и региональной стабильности, дальнейшим ограничениям стратегических наступательных вооружений.

Автор — доктор технических наук, профессор, генерал-майор. В настоящее время — главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН

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Владимир Дворкин