Военные топографы ЮВО получили новую подвижную цифровую топографическую систему "Волынец"



Подвижная цифровая топографическая система ПЦТС "Волынец".

Источник: http://www.yuga.ru/ Подвижная цифровая топографическая система ПЦТС "Волынец".Источник: http://www.yuga.ru/

ЦАМТО, 15 ноября. Военные топографы Центра геопространственной информации и коммуникации ЮВО, расположенного в Краснодарском крае, получили на вооружение новую подвижную цифровую топографическую систему (ПЦТС) "Волынец".

В ПЦТС "Волынец" применены самые передовые цифровые технологии передачи, обработки и хранения информации.

По периметру машины установлены видеокамеры, которые сканируют всю местность вокруг и переводят полученную информацию в топографические карты со всеми необходимыми знаками.

С помощью новой ПЦТС военнослужащие могут не только получать изображения местности в электронном виде, но и создавать цифровые пространственные модели отдельных участков в формате 3D.

Возможности комплекса позволяют эффективно решать топогеодезические задачи как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Комплекс установлен на нескольких машинах высокой проходимости марки "Урал".

Данный комплекс позволяет также производить исправления и вносить дополнения в топографические карты непосредственно в полевых условиях. Расчет мобильного комплекса за минимальный промежуток времени способен создать матрицу и распечатать любую рабочую карту.

Благодаря современным технологиям, процесс изготовления специальных карт и фотодокументов местности сократился в несколько раз, сообщает пресс-служба Южного военного округа.