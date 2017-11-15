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Военные топографы ЮВО получили новую подвижную цифровую топографическую систему "Волынец"

16.11.2017 ЦАМТО 361 0
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Волынец
Подвижная цифровая топографическая система ПЦТС "Волынец".
Источник: http://www.yuga.ru/

ЦАМТО, 15 ноября. Военные топографы Центра геопространственной информации и коммуникации ЮВО, расположенного в Краснодарском крае, получили на вооружение новую подвижную цифровую топографическую систему (ПЦТС) "Волынец".

В ПЦТС "Волынец" применены самые передовые цифровые технологии передачи, обработки и хранения информации.

По периметру машины установлены видеокамеры, которые сканируют всю местность вокруг и переводят полученную информацию в топографические карты со всеми необходимыми знаками.

С помощью новой ПЦТС военнослужащие могут не только получать изображения местности в электронном виде, но и создавать цифровые пространственные модели отдельных участков в формате 3D.

Возможности комплекса позволяют эффективно решать топогеодезические задачи как в пунктах постоянной дислокации, так и в полевых условиях. Комплекс установлен на нескольких машинах высокой проходимости марки "Урал".

Данный комплекс позволяет также производить исправления и вносить дополнения в топографические карты непосредственно в полевых условиях. Расчет мобильного комплекса за минимальный промежуток времени способен создать матрицу и распечатать любую рабочую карту.

Благодаря современным технологиям, процесс изготовления специальных карт и фотодокументов местности сократился в несколько раз, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
Волынец
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ

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