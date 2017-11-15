Корпорация Boeing приобрела компанию Aurora Flight Sciences
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Источник: © AP Photo/Reed Saxon
ЦАМТО, 15 ноября. Корпорация Boeing объявила о завершении процедуры приобретения компании Aurora Flight Sciences, являющейся разработчиком и производителем новейших аэрокосмических платформ и беспилотных систем.
Компания под своим названием войдет в состав подразделения Boeing Engineering, Test and Technology. Она сохранит независимую модель функционирования, получая при этом ряд преимуществ от вхождения в состав корпорации Boeing, являющейся одним из ведущих производителей в аэрокосмическом секторе промышленности.
О соглашении с Aurora впервые было объявлено в октябре 2017 года. Штаб квартира компании находится в Манассас (шт.Вирджиния). На шести предприятиях Aurora штатная численность персонала составляет около 550 человек.
В дополнение к доступу к обширным ресурсам корпорации Boeing, данное приобретение также позволит более эффективно реализовать ряд проектов Aurora Flight Sciences и расширить масштабы производства.
Как сообщал ЦАМТО, в числе наиболее известных проектов, которые осуществляла и реализует компания Aurora Flight Sciences: разработка беспилотного летательного аппарата сверхбольшой продолжительности полета "Орион" (Orion), перспективного гибридного БЛА XV-24A "ЛайтингСтранк", системы запуска и посадки БЛА SideArm, создание беспилотной версии вертолета UH-1H "Хью" и др.
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15.11.2017
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