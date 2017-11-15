Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Итальянская группа Leonardo передала заказчику первый БЛА "Фалько EVO"

16.11.2017 ЦАМТО 235 0
0
Понравилась новость?
 0
БЛА Falco EVO
Беспилотный летательный аппарат Leonardo-Finmeccanica Falco EVO - новый вариант извеcтного итальянского БЛА Falco. Фарнборо, 09.07.2016.
Источник: Михаил Жердев

ЦАМТО, 15 ноября. Группа Leonardo в ходе выставки Dubai Airshow 2017 объявила о первой поставке заказчику из региона Ближнего Востока разведывательного беспилотного авиационного комплекса на базе нового БЛА "Фалько EVO".

Сборка первого БЛА была завершена в августе. После завершения приемочных испытаний, проходивших на предприятии Leonardo в Ронки-деи-Леджонари (Италия), аппарат был доставлен покупателю.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2016 года группа Leonardo объявила о заключении двух контрактов на поставку БЛА "Фалько EVO" заказчиками из региона Ближнего Востока. Данные соглашения стали первыми продажами "Фалько EVO", который является усовершенствованной версией тактического БЛА "Фалько", около 50 ед. которых были поставлены заказчикам из четырех стран, а также Организации Объединенных Наций (для операции MONUSCO в Демократической Республике Конго). По официально неподтвержденным данным, покупателями "Фалько" являются Иордания, Пакистан, Саудовская Аравия и Туркменистан.

"Фалько EVO" впервые был продемонстрирован в ходе авиасалоне в Ле-Бурже в 2011 году. Он предназначен для ведения разведки, обнаружения, классификации, идентификации и сопровождения целей. Летные испытания БЛА начались в июле 2012 года. От базовой версии "Фалько EVO" отличается увеличенным до 12,5 м размахом крыла (7,1 м у "Фалько") и удлиненной хвостовой балкой. Изменение конструкции позволило увеличить дальность и продолжительность полета, практический потолок и массу полезной нагрузки. Максимальная взлетная масса новой версии БЛА – 650 кг, масса полезной нагрузки – 100 кг, максимальная продолжительностью полета – 20 ч, практический потолок – 6 тыс. м, дальность действия в зоне прямой видимости – 200 км.

БЛА "Фалько EVO" может нести различную полезную нагрузку, включая электронно-оптическую систему наблюдения и сопровождения EOST 46, многорежимную РЛС Gabbiano 20, РЛС с активной антенной решеткой с синтезированной апертурой "ПикоСАР" (PicoSAR), недавно разработанную многорежимную РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием "Оспри" и новую компактную систему радиоэлектронной разведки SAGE, которая позволяет определять местоположение наземных РЛС противника. Кроме того, возможна установка датчиков других производителей.

Компания не раскрывает покупателей новых БЛА, однако, по оценке ряда экспертов, ими могут быть Иордания и Саудовская Аравия.

В компании Leonardo отметили, что оператором "Фалько EVO" может стать любой эксплуатант БЛА "Фалько", поскольку управление обеими системами осуществляется с использованием одной и той же наземной станции. БЛА базовой версии могут быть модифицированы к версии "Фалько EVO" с использованием пакета модернизации.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Италия
Конго
Пакистан
Саудовская Аравия
Туркменистан
Продукция
MV-22 Osprey
Компании
Leonardo
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.11 14:05
  • 1
Россия поставила ОТРК "Искандер-Э" в одну из стран Северной Африки
  • 16.11 14:02
  • 3
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 16.11 14:00
  • 4
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
  • 16.11 13:18
  • 1
Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России
  • 16.11 12:51
  • 56
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 16.11 12:47
  • 4
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 16.11 12:12
  • 13
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 16.11 11:15
  • 1
Аналитики США признали лидерство российских военных в трех областях
  • 16.11 11:08
  • 5619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.11 10:15
  • 231
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 16.11 10:15
  • 15
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 16.11 09:49
  • 20
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 16.11 09:29
  • 63
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 16.11 09:16
  • 1
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
  • 16.11 08:19
  • 1
Главный генетик Минздрава: генетическое оружие создать в принципе невозможно
другие обсуждаемые темы