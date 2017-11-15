Итальянская группа Leonardo передала заказчику первый БЛА "Фалько EVO"



Беспилотный летательный аппарат Leonardo-Finmeccanica Falco EVO - новый вариант извеcтного итальянского БЛА Falco. Фарнборо, 09.07.2016.

Источник: Михаил Жердев Беспилотный летательный аппарат Leonardo-Finmeccanica Falco EVO - новый вариант извеcтного итальянского БЛА Falco. Фарнборо, 09.07.2016.Источник: Михаил Жердев

ЦАМТО, 15 ноября. Группа Leonardo в ходе выставки Dubai Airshow 2017 объявила о первой поставке заказчику из региона Ближнего Востока разведывательного беспилотного авиационного комплекса на базе нового БЛА "Фалько EVO".

Сборка первого БЛА была завершена в августе. После завершения приемочных испытаний, проходивших на предприятии Leonardo в Ронки-деи-Леджонари (Италия), аппарат был доставлен покупателю.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2016 года группа Leonardo объявила о заключении двух контрактов на поставку БЛА "Фалько EVO" заказчиками из региона Ближнего Востока. Данные соглашения стали первыми продажами "Фалько EVO", который является усовершенствованной версией тактического БЛА "Фалько", около 50 ед. которых были поставлены заказчикам из четырех стран, а также Организации Объединенных Наций (для операции MONUSCO в Демократической Республике Конго). По официально неподтвержденным данным, покупателями "Фалько" являются Иордания, Пакистан, Саудовская Аравия и Туркменистан.

"Фалько EVO" впервые был продемонстрирован в ходе авиасалоне в Ле-Бурже в 2011 году. Он предназначен для ведения разведки, обнаружения, классификации, идентификации и сопровождения целей. Летные испытания БЛА начались в июле 2012 года. От базовой версии "Фалько EVO" отличается увеличенным до 12,5 м размахом крыла (7,1 м у "Фалько") и удлиненной хвостовой балкой. Изменение конструкции позволило увеличить дальность и продолжительность полета, практический потолок и массу полезной нагрузки. Максимальная взлетная масса новой версии БЛА – 650 кг, масса полезной нагрузки – 100 кг, максимальная продолжительностью полета – 20 ч, практический потолок – 6 тыс. м, дальность действия в зоне прямой видимости – 200 км.

БЛА "Фалько EVO" может нести различную полезную нагрузку, включая электронно-оптическую систему наблюдения и сопровождения EOST 46, многорежимную РЛС Gabbiano 20, РЛС с активной антенной решеткой с синтезированной апертурой "ПикоСАР" (PicoSAR), недавно разработанную многорежимную РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием "Оспри" и новую компактную систему радиоэлектронной разведки SAGE, которая позволяет определять местоположение наземных РЛС противника. Кроме того, возможна установка датчиков других производителей.

Компания не раскрывает покупателей новых БЛА, однако, по оценке ряда экспертов, ими могут быть Иордания и Саудовская Аравия.

В компании Leonardo отметили, что оператором "Фалько EVO" может стать любой эксплуатант БЛА "Фалько", поскольку управление обеими системами осуществляется с использованием одной и той же наземной станции. БЛА базовой версии могут быть модифицированы к версии "Фалько EVO" с использованием пакета модернизации.