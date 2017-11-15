Спецназу ЮВО поставлены радиостанции нового поколения "Намотка-КС"
|
|
Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 15 ноября. В соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступило более 20 комплектов радиостанций нового поколения "Намотка-КС".
Изделие предназначено для обеспечения симплексной двусторонней телефонной, телеграфной и цифровой связи. Управление радиостанцией может осуществляться от пульта дистанционного управления (ПДУ) на удалении до 100 м в условиях среднепересеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее заданному времени в автоматическом режиме.
Портативные радиостанции "Намотка-КС" обеспечивают радиосвязь при температурах от –30 до +50 град. С, при пониженном атмосферном давлении.
Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также вес, который снизился до 3 кг.
Первые полевые занятия с применением радиостанций нового поколения военнослужащие соединения проведут уже в середине декабря при выполнении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
|
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.11.2017 Военные топографы ЮВО получили новую подвижную цифровую топографическую систему "Волынец"
16.11.2017 БДК "Иван Грен" завершает заводские ходовые испытания
16.11.2017 В сервисном обслуживании боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России стало широко использоваться 3D моделирование
16.11.2017 В Северодвинске спустят на воду атомную подлодку "Князь Владимир"
16.11.2017 Замглавы Минобороны пригласил немецких военных на учения системы МТО
16.11.2017 19 триллионов принимают на вооружение
16.11.2017 Средняя цена авиатоплива для Минобороны РФ на 12% ниже общероссийских цен
16.11.2017 Шесть Ту-22М3 ВКС России нанесли удар по террористам ИГ в районе Бу-Кемаля