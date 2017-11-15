Спецназу ЮВО поставлены радиостанции нового поколения "Намотка-КС"



Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).

Источник: МО РФ Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО).Источник: МО РФ

ЦАМТО, 15 ноября. В соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступило более 20 комплектов радиостанций нового поколения "Намотка-КС".

Изделие предназначено для обеспечения симплексной двусторонней телефонной, телеграфной и цифровой связи. Управление радиостанцией может осуществляться от пульта дистанционного управления (ПДУ) на удалении до 100 м в условиях среднепересеченной местности. Комплекс также позволяет проводить сеансы связи по заранее заданному времени в автоматическом режиме.

Портативные радиостанции "Намотка-КС" обеспечивают радиосвязь при температурах от –30 до +50 град. С, при пониженном атмосферном давлении.

Новая радиостанция значительно превосходит предыдущие образцы по таким важным показателям, как продолжительность работы в активном режиме, а также вес, который снизился до 3 кг.

Первые полевые занятия с применением радиостанций нового поколения военнослужащие соединения проведут уже в середине декабря при выполнении учебно-боевых задач, сообщает пресс-служба Южного военного округа.