Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все

VK 516

№3 16.11.2017 14:02 Харон сообщ. №2 Цитата, Ну что это за show stopper (показать пробку)?!

солидарен в негодовании. Сам встречаю термин впервые.



"Кэээмбриджскай" толковый словарь английского трактует его так:

a piece in a stage performance that the audience enjoy so much that their clapping and shouts of approval interrupt the performance



Перевожу:

тот кусок представления, который зрителю любят настолько, что своими аплодисментами и выкрикиваниями (зае, бис, браво) прерывают представление. солидарен в негодовании. Сам встречаю термин впервые."Кэээмбриджскай" толковый словарь английского трактует его так:a piece in a stage performance that the audience enjoy so much that their clapping and shouts of approval interrupt the performanceПеревожу:тот кусок представления, который зрителю любят настолько, что своими аплодисментами и выкрикиваниями (зае, бис, браво) прерывают представление.