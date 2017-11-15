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В Северодвинске спустят на воду атомную подлодку "Князь Владимир"

16.11.2017 РИА Новости 376 0
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Владимир Путин на церемонии закладки атомного подводного крейсера «Князь Владимир» на верфи завода «Севмаш». Фото пресс-службы Президента России.

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Первый атомный подводный ракетоносец проекта "Борей-А" "Князь Владимир" будет спущен на воду в Северодвинске 17 ноября, сообщил в среду представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"17 ноября 2017 года на предприятии АО "ПО СЕВМАШ" в г. Северодвинск состоится торжественная церемония спуска на воду (вывода из эллинга) головного ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир", - сказал Дыгало.

По его словам, планируется, что в торжественной церемонии примут участие представители главного командования ВМФ России, представители администрации Архангельска и Северодвинска, руководство Объединенной судостроительной корпорации, АО Центральное конструкторское бюро "ЦКБ МТ "Рубин".

"После вывода из эллинга атомный подводный ракетоносец "Князь Владимир" пройдет все необходимые этапы заводских и государственных испытаний, которые обеспечит сдаточная команда предприятия "СЕВМАШ" и сформированный экипаж подводной лодки под командованием капитана 2 ранга Владислава Дружина", - отметил представитель ВМФ РФ.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".

"Предстоящий вывод из эллинга и спуск на воду ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Владимир", безусловно, важный практический шаг в дальнейшем оснащении морских стратегических ядерных сил атомными подводными лодками нового поколения", - отметил главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королев, слова которого приводит департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В настоящее время, на стапеле северодвинского предприятия "СЕВМАШ" продолжаются работы по созданию еще четырех серийных корпусов атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта "Борей-А". Это "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский", - сказал главком ВМФ в преддверии церемонии спуска на воду атомного подводного ракетоносца "Князь Владимир".

Атомные подводные крейсеры этого проекта, после включения в состав ВМФ в ближайшей перспективе будут составлять основу морских стратегических ядерных сил (МСЯС).
15.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
955 Борей
Ядерный щит

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