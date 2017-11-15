Замглавы Минобороны пригласил немецких военных на учения системы МТО



Дмитрий Булгаков.

Источник: © Фото : пресс-служба министерства обороны РФ Дмитрий Булгаков.Источник: © Фото : пресс-служба министерства обороны РФ

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков пригласил немецких военных поучаствовать в специальных учениях системы материально-технического обеспечения (МТО) в 2018 году и призвал иностранных военных дипломатов к более активному сотрудничеству в борьбе с международным терроризмом.

Отвечая на вопрос немецкого военного атташе о возможности участия военнослужащих их страны в учениях системы материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил России, замминистра обороны пригласил представителей вооруженных сил Германии принять участие в специальных учениях системы МТО в 2018 году. При этом он отметил открытость и прозрачность данных маневров, как и вообще всех мероприятий боевой подготовки российской армии. Кроме того, Булгаков пригласил всех желающих принять участие в предстоящих в 2018 году "Международных армейских играх".

"Необходимы открытый диалог и обсуждение вопросов, в том числе направленных на решение общих проблем безопасности, и в первую очередь на борьбу с международным терроризмом", - заявил Булгаков на брифинге для зарубежных военных атташе.

Он заверил, что Министерство обороны России на системной основе "продолжит информировать российскую и мировую общественность, в том числе представителей военного дипломатического корпуса, о поставках в российские Вооруженные силы и о разработках отечественным оборонно-промышленным комплексом современной и перспективной техники в соответствии с международными договорами".

Замглавы военного ведомства напомнил, что подчиненные ему центральные органы военного управления материально-технического обеспечения (МТО) на постоянной основе осуществляют визиты в иностранные государства для обмена опытом, участвуют в работе международных выставок и организуют приемы делегаций зарубежных стран.