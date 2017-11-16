Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"



Самолет СУ-35.

Источник: © Фото : ПАО "Компания "Сухой" Самолет СУ-35.Источник: © Фото : ПАО "Компания "Сухой"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Коц. Зенитно-ракетные системы, ударные оперативно-тактические комплексы, современные истребители и боевые вертолеты. Эти и другие "убойные" товары с маркировкой "Made in Russia" в скором времени найдут новых покупателей на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. В среду Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в рамках выставки Dubai Airshow 2017 анонсировала ряд крупных сделок. Речь идет не только о поставках уже хорошо зарекомендовавшей себя техники, но и о принципиально новых системах, многие из которых совсем недавно поступили на вооружение российской армии. О том, какое русское оружие без боя покорило сердца иностранных военных, - в материале РИА Новости.

Новый, легкий

Военно-техническое сотрудничество с хозяевами форума Dubai Airshow 2017 у России всегда развивалось стабильно, но умеренными темпами. Монархии Объединенных Арабских Эмиратов обычно предпочитали вооружать свою стотысячную армию западным оружием. Парк техники вооруженных сил ОАЭ - "сборная солянка" из американских, французских, британских, южноафриканских, шведских, бразильских и китайских образцов. Отечественное оружие представлено в Эмиратах лишь несколькими позициями. Это 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1Э", около 600 боевых машин пехоты БМП-3, а также реактивные системы залпового огня - около 50 "Градов" и до десятка "Смерчей".

Любое другое государство, не имеющее таких запасов нефти, просто физически не смогло бы "потянуть" столь разношерстный арсенал вооружений, боеприпасов и запчастей. Но ОАЭ могут позволить себе экспериментировать, сравнивать и выбирать. Кроме того, как отмечают аналитики, многие арабские монархии в последнее время хотят "подтянуть" свою собственную научно-техническую базу и пытаются заполучить передовые технологии, изучая малознакомые образцы вооружений.

Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2017. 18 июля 2017. Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Одним из наиболее перспективных совместных проектов России и ОАЭ стала программа разработки легкого фронтового истребителя пятого поколения. Соглашение по ней было подписано в феврале текущего года. Как в среду сообщили журналистам в пресс-службе ФСВТС, стороны сейчас согласовывают технические параметры перспективной машины, но о каких-то конкретных сдвигах говорить преждевременно. Как ранее сообщал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, истребитель может быть создан на базе МиГ-29 и МиГ-35, а его разработка займет около семи-восьми лет. Улучшенную версию самолета, конечно, предложат и ВКС России.

"ОАЭ не жалеют денег на модернизацию своего оборонно-промышленного потенциала, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. - Их желание поучиться у нас вполне закономерно. С одной стороны, Эмираты получат доступ к определенным технологиям, поднимут свою науку и "подтянут" ученых. С другой стороны, это выгодно и нам. Мы получим инвестиции для завершения каких-то наших проектов. К тому же, когда истребитель будет готов, ОАЭ могут стать стартовым заказчиком. А глядя на них, дадут о себе знать и другие покупатели".

F-16, подвинься!

Сегодня, напомним, Россия уже ведет совместную разработку "самолета будущего" с Индией. Речь идет о проекте FGFA - "заточенной" под индийский рынок версии отечественного тяжелого истребителя пятого поколения Су-57. Однако, по мнению ряда экспертов, Нью-Дели начал "капризничать". Так, аналитик Международного института стратегических исследований (IISS) Дуглас Бэрри в начале ноября опубликовал статью, в которой утверждал, что индийские военные высказывают сомнения относительно стоимости и характеристик самолета. Тем не менее автор констатировал, что альтернативы у FGFA нет, поэтому критика проекта индийской стороной может быть способом выторговать себе более выгодные условия. В этих обстоятельствах сделка с ОАЭ по схожему проекту может стать очевидным сигналом: "Нам есть с кем еще вести совместные разработки перспективного оружия".

Напомним: изначально в России рассматривались программы создания двух истребителей пятого поколения - легкого и тяжелого. Первый предназначался для боевой работы непосредственно вблизи линии фронта, поддержки сухопутных войск, борьбы со штурмовиками и бомбардировщиками противника. Тяжелой машине ставилась задача завоевания превосходства в воздухе на всем театре военных действий. Этим истребителем в итоге стал Су-57, а заказа на разработку легкого самолета отечественная оборонка в 2000-е годы так и не получила - сказывались финансовые проблемы. Теперь же этот проект, по сути, получил вторую жизнь. К слову, программа американского истребителя F-35 (по сути, легкого варианта тяжелого F-22) финансировалась почти десятком стран, так что подобная практика не нова.

Два первых опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 по программе ПАК ФА - самолеты Т-50-1 (бортовой номер "051") и Т-50-2 (бортовой номер "052") во время демонстрационных полетов на ависалоне МАКС-2017. Жуковский, 21.07.2017. Источник: Антон Громов / russianplanes.net ( ссылка )

Впрочем, военно-техническое сотрудничество между Россией и ОАЭ в ближайшем будущем не ограничится только работой над перспективными машинами. Как сообщает ФСВТС, в настоящее время проходят переговоры о поставках в Эмираты нескольких десятков российских истребителей Су-35 поколения 4++. Вероятно, контракт будет заключен в ближайшее время. Таким образом, ОАЭ могут стать вторым иностранным государством после Китая, закупившим этот самолет. Он будет охранять небо арабских монархий наравне с американскими F-16 и французскими Mirage 2000.

"Во-первых, диверсификация поставок вооружений - обычная практика, - рассказал Андрей Фролов. - Она позволяет избежать зависимости покупателя от одного поставщика. Во-вторых, нельзя забывать, что за последние два года расклад сил на Ближнем Востоке полностью изменился после того, как Россия начала операцию в Сирии. Можно допустить, что часть заключенных контрактов - это некое следствие более крупных и серьезных политических договоренностей между Россией и ОАЭ. В ближайшем будущем мы вряд ли узнаем, каких именно".

Толстый "портфель"

Впрочем, российскими самолетами, воюющими в Сирии, интересуются не только Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает пресс-служба ФСВТС, переговоры о поставках Су-35 ведутся со многими странами. Самолеты "Сухого" пользуются большим спросом и в Северной Африке. В Алжире, к примеру, несут службу 44 двухместных истребителя Су-30МКА, близкого по характеристикам к российскому Су-30СМ. Кроме того, эта страна давно и неоднократно изъявляла желание приобрести у "Рособоронэкспорта" фронтовые бомбардировщики Су-32 (экспортная модификация Су-34). Военная операция против ИГ* стала отличной рекламной кампанией самолета, предназначенного для "работы по земле". Но пока эта машина все еще ждет своего первого покупателя - ранее Су-32 ни в одну страну мира не продавался.

Самолет Су-34. Архивное фото. Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Заметно расширяется география спроса и на передовые российские системы ПВО. Представители ФСВТС на выставке Dubai Airshow 2017 сообщили о заключении контракта с Саудовской Аравией на поставки зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Таким образом, королевство станет третьим государством после Китая и Турции, получившим это оружие. Параллельно продолжаются поставки войсковых ЗРС С300ВМ Египту.

Все вышеперечисленные проекты - лишь небольшая часть контрактов, которые удалось заключить в последнее время. Как сообщил в среду глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, общий объем портфеля заказов со странами Ближнего Востока и Северной Африки составил около восьми миллиардов долларов. Это пятая часть от всех военных экспортных контрактов, заключенных Россией со своими партнерами.