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Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"

16.11.2017 РИА Новости 774 1
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Самолет СУ-35
Самолет СУ-35.
Источник: © Фото : ПАО "Компания "Сухой"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости, Андрей Коц. Зенитно-ракетные системы, ударные оперативно-тактические комплексы, современные истребители и боевые вертолеты. Эти и другие "убойные" товары с маркировкой "Made in Russia" в скором времени найдут новых покупателей на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. В среду Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в рамках выставки Dubai Airshow 2017 анонсировала ряд крупных сделок. Речь идет не только о поставках уже хорошо зарекомендовавшей себя техники, но и о принципиально новых системах, многие из которых совсем недавно поступили на вооружение российской армии. О том, какое русское оружие без боя покорило сердца иностранных военных, - в материале РИА Новости.

Новый, легкий

Военно-техническое сотрудничество с хозяевами форума Dubai Airshow 2017 у России всегда развивалось стабильно, но умеренными темпами. Монархии Объединенных Арабских Эмиратов обычно предпочитали вооружать свою стотысячную армию западным оружием. Парк техники вооруженных сил ОАЭ - "сборная солянка" из американских, французских, британских, южноафриканских, шведских, бразильских и китайских образцов. Отечественное оружие представлено в Эмиратах лишь несколькими позициями. Это 50 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1Э", около 600 боевых машин пехоты БМП-3, а также реактивные системы залпового огня - около 50 "Градов" и до десятка "Смерчей".

Любое другое государство, не имеющее таких запасов нефти, просто физически не смогло бы "потянуть" столь разношерстный арсенал вооружений, боеприпасов и запчастей. Но ОАЭ могут позволить себе экспериментировать, сравнивать и выбирать. Кроме того, как отмечают аналитики, многие арабские монархии в последнее время хотят "подтянуть" свою собственную научно-техническую базу и пытаются заполучить передовые технологии, изучая малознакомые образцы вооружений.


Многоцелевой истребитель МиГ-35 во время демонстрационных полетов на авиасалоне МАКС-2017. 18 июля 2017.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Одним из наиболее перспективных совместных проектов России и ОАЭ стала программа разработки легкого фронтового истребителя пятого поколения. Соглашение по ней было подписано в феврале текущего года. Как в среду сообщили журналистам в пресс-службе ФСВТС, стороны сейчас согласовывают технические параметры перспективной машины, но о каких-то конкретных сдвигах говорить преждевременно. Как ранее сообщал глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, истребитель может быть создан на базе МиГ-29 и МиГ-35, а его разработка займет около семи-восьми лет. Улучшенную версию самолета, конечно, предложат и ВКС России.

"ОАЭ не жалеют денег на модернизацию своего оборонно-промышленного потенциала, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. - Их желание поучиться у нас вполне закономерно. С одной стороны, Эмираты получат доступ к определенным технологиям, поднимут свою науку и "подтянут" ученых. С другой стороны, это выгодно и нам. Мы получим инвестиции для завершения каких-то наших проектов. К тому же, когда истребитель будет готов, ОАЭ могут стать стартовым заказчиком. А глядя на них, дадут о себе знать и другие покупатели".

F-16, подвинься!

Сегодня, напомним, Россия уже ведет совместную разработку "самолета будущего" с Индией. Речь идет о проекте FGFA - "заточенной" под индийский рынок версии отечественного тяжелого истребителя пятого поколения Су-57. Однако, по мнению ряда экспертов, Нью-Дели начал "капризничать". Так, аналитик Международного института стратегических исследований (IISS) Дуглас Бэрри в начале ноября опубликовал статью, в которой утверждал, что индийские военные высказывают сомнения относительно стоимости и характеристик самолета. Тем не менее автор констатировал, что альтернативы у FGFA нет, поэтому критика проекта индийской стороной может быть способом выторговать себе более выгодные условия. В этих обстоятельствах сделка с ОАЭ по схожему проекту может стать очевидным сигналом: "Нам есть с кем еще вести совместные разработки перспективного оружия".

Напомним: изначально в России рассматривались программы создания двух истребителей пятого поколения - легкого и тяжелого. Первый предназначался для боевой работы непосредственно вблизи линии фронта, поддержки сухопутных войск, борьбы со штурмовиками и бомбардировщиками противника. Тяжелой машине ставилась задача завоевания превосходства в воздухе на всем театре военных действий. Этим истребителем в итоге стал Су-57, а заказа на разработку легкого самолета отечественная оборонка в 2000-е годы так и не получила - сказывались финансовые проблемы. Теперь же этот проект, по сути, получил вторую жизнь. К слову, программа американского истребителя F-35 (по сути, легкого варианта тяжелого F-22) финансировалась почти десятком стран, так что подобная практика не нова.


Два первых опытных образца российского истребителя пятого поколения Су-57 по программе ПАК ФА - самолеты Т-50-1 (бортовой номер "051") и Т-50-2 (бортовой номер "052") во время демонстрационных полетов на ависалоне МАКС-2017. Жуковский, 21.07.2017.
Источник: Антон Громов / russianplanes.net ( ссылка )

Впрочем, военно-техническое сотрудничество между Россией и ОАЭ в ближайшем будущем не ограничится только работой над перспективными машинами. Как сообщает ФСВТС, в настоящее время проходят переговоры о поставках в Эмираты нескольких десятков российских истребителей Су-35 поколения 4++. Вероятно, контракт будет заключен в ближайшее время. Таким образом, ОАЭ могут стать вторым иностранным государством после Китая, закупившим этот самолет. Он будет охранять небо арабских монархий наравне с американскими F-16 и французскими Mirage 2000.

"Во-первых, диверсификация поставок вооружений - обычная практика, - рассказал Андрей Фролов. - Она позволяет избежать зависимости покупателя от одного поставщика. Во-вторых, нельзя забывать, что за последние два года расклад сил на Ближнем Востоке полностью изменился после того, как Россия начала операцию в Сирии. Можно допустить, что часть заключенных контрактов - это некое следствие более крупных и серьезных политических договоренностей между Россией и ОАЭ. В ближайшем будущем мы вряд ли узнаем, каких именно".

Толстый "портфель"

Впрочем, российскими самолетами, воюющими в Сирии, интересуются не только Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает пресс-служба ФСВТС, переговоры о поставках Су-35 ведутся со многими странами. Самолеты "Сухого" пользуются большим спросом и в Северной Африке. В Алжире, к примеру, несут службу 44 двухместных истребителя Су-30МКА, близкого по характеристикам к российскому Су-30СМ. Кроме того, эта страна давно и неоднократно изъявляла желание приобрести у "Рособоронэкспорта" фронтовые бомбардировщики Су-32 (экспортная модификация Су-34). Военная операция против ИГ* стала отличной рекламной кампанией самолета, предназначенного для "работы по земле". Но пока эта машина все еще ждет своего первого покупателя - ранее Су-32 ни в одну страну мира не продавался.


Самолет Су-34. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Заметно расширяется география спроса и на передовые российские системы ПВО. Представители ФСВТС на выставке Dubai Airshow 2017 сообщили о заключении контракта с Саудовской Аравией на поставки зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф". Таким образом, королевство станет третьим государством после Китая и Турции, получившим это оружие. Параллельно продолжаются поставки войсковых ЗРС С300ВМ Египту.

Все вышеперечисленные проекты - лишь небольшая часть контрактов, которые удалось заключить в последнее время. Как сообщил в среду глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, общий объем портфеля заказов со странами Ближнего Востока и Северной Африки составил около восьми миллиардов долларов. Это пятая часть от всех военных экспортных контрактов, заключенных Россией со своими партнерами.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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Страны
Алжир
Бразилия
Великобритания
Египет
Индия
Китай
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Франция
Швеция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
F-22
F-35
FGFA
Mirage-2000
БМП-3
МиГ-29
МиГ-35
ПАК ФА
С-300В
С-400 Триумф
Су-30
Су-30МК
Су-32
Су-34
Су-35
Компании
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
МАКС-20XX

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
ID: 3396
326
№1
16.11.2017 09:16
Непонятно как на БАЗЕ самолёта 4-го поколения можно сделать самолёт 5-го.
Там ВСЁ принципиально другое.
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