Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену



Сергей Каракаев.

Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru (фото ИТАР-ТАСС) Сергей Каракаев.Источник: Коллаж Андрея Седых / vpk-news.ru (фото ИТАР-ТАСС)

Стратегические ракетчики получают новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания.

О темпах перевооружения Ракетных войск стратегического назначения в последние годы, о новых подходах к учениям, освоении новых районов боевого патрулирования подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) рассказывает командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

– Сергей Викторович, какие соединения уже перевооружены на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс"? Как идёт перевооружение Козельского ракетного соединения?

– Работа по модернизации вооружения РВСН сегодня связана с продолжением создания и ввода в боевой состав современных ракетных комплексов стационарного и подвижного видов базирования, на базе которых будет формироваться перспективная группировка РВСН, позволяющая эффективно обеспечивать ядерное сдерживание в обозримом будущем.

В течение последних пяти лет идёт активное перевооружение группировки стационарного базирования – на ракетный комплекс шахтного базирования "Ярс" переоснащаются полки Козельской ракетной дивизии.

На ракетный комплекс "Ярс" с унифицированной ракетой идёт перевооружение и мобильной группировки. Всего в период до 2026 года на этот ракетный комплекс планируется перевооружить практически все ракетные дивизии, имеющие на вооружении существующие подвижные ракетные комплексы. В настоящее время уже завершили переоснащение Тейковского, Нижнетагильского и Новосибирского соединений. Высокими темпами мобильный ракетный комплекс "Ярс" заменяет выслужившие установленные сроки службы ракетные комплексы "Тополь" в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях.

– Сколько сегодня в РВСН межконтинентальных баллистических ракет?

– В настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного типа и класса мощности. Для выполнения боевых задач в боевом составе РВСН сосредоточено сегодня более 60 процентов носителей стратегического оружия и боезарядов Стратегических ядерных сил России. Эти количественные показатели группировки соответствуют параметрам ограничений стратегических наступательных вооружений, установленных Договором о СНВ, и являются достаточными для осуществления разноплановых задач ядерного сдерживания.

– Приходилось ли Ракетным вой­скам выводить на полевые позиции сразу все мобильные пусковые установки?

– В прошлом году впервые в истории современной России проведено беспрецедентное по своему масштабу учение, на которое были привлечены 100 процентов пусковых установок Ракетных войск. По плану учения группировка подвижных грунтовых ракетных комплексов в полном составе вышла на маршруты боевого патрулирования и заняла полевые позиции. При совершении манёвров были продемонстрированы возросшая выучка личного состава, высокая надёжность и живучесть ракетных комплексов, что подтвердило готовность подвижной группировки РВСН качественно осуществлять манёвренные действия с заданными характеристиками.

"Выполнение запланированных на 2017 год мероприятий по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволит повысить до 66 процентов долю современных образцов ракетного вооружения"

– Как изменились подходы к учениям в РВСН? "Ярсы" и "Тополя" выходят в поля только в рамках учений?

– В текущем году Ракетные войска провели более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений, что в 1,5 раза больше, чем в 2016 году.

Мобильные "Ярсы" и "Тополя" отрабатывают мероприятия боевого дежурства (тактической и тактико-специальной подготовки) в течение года в соответствии с утверждёнными планами. Проверка готовности полков, оснащённых данными комплексами, осуществляется в ходе учений, на которых создаётся более сложная оперативно-тактическая обстановка, нежели в ходе плановых выходов.

При этом особое внимание в последнее время уделяется проработке вопросов межвидового взаимодействия. Данной тематике был посвящён комплекс специальных учений, который проведён в 2016 и 2017 годах. Кроме того, на основе опыта использования комплексов с беспилотными летательными аппаратами нами непрерывно наращивается объём отработки задач с их применением в соединениях и воинских частях РВСН.

Практические действия войск в новом учебном году будут направлены на отработку новых форм и методов маскировки, обеспечения живучести ракетных комплексов.

В обучении личного состава основные усилия были направлены на повышение практических навыков по выполнению задач, при этом 98 процентов мероприятий полевой выучки проведены с выводом ракетных полков ПГРК на маршруты боевого патрулирования.

– С какой целью мобильные комплексы РВСН стали осваивать новые районы боевого патрулирования?

– Расширение районов боевого патрулирования позволяет раскрыть потенциал нового вооружения, добиться существенного прироста живучести за счёт более высоких возможностей по уходу от космических средств разведки, повышения мобильности и в конечном итоге защищённости от воздействия различных средств поражения.

– Вы отчасти уже сказали о высоких ТТХ мобильного ракетного комплекса "Ярс". Чем этот ракетный комплекс принципиально отличается от своего предшественника "Тополя"?

– При внешней схожести с "Тополем" ПГРК "Ярс" – это принципиально новый ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой с мощным комплексом преодоления ПРО и новым боевым оснащением. Существенно улучшены характеристики средств связи. За счёт применения современных средств маскировки и имитации повышены характеристики скрытности на местности. Выросла и защищённость ракетных дивизионов за счёт внедрения систем охраны и обороны нового поколения.

– Сколько пусков ракет проведено Ракетными войсками за всю их историю, последние два года? Какие их особенности?

– За всю историю Ракетных войск стратегического назначения было проведено более 5000 учебно-боевых и испытательных пусков боевых ракет. При этом только на поле падения мишенного ракетного полигона Кура на Камчатке было доставлено более 5500 учебно-боевых блоков, успешно поразивших условные цели. Основное направление этих пусков – подтверждение лётно-конструкторских характеристик ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве. Кроме этого, решались задачи отработки новых систем и разработки перспективных образцов ракетного и специального вооружения. Мероприятия по перевооружению Ракетных войск на новые ракетные комплексы в последние пять лет потребовали проведения более 40 пусков, направленных на дальнейшее совершенствование ракетного вооружения. За последние два года было проведено более 10 таких пусков ракет.

Практические пуски ракет позволяют повысить профессиональную выучку боевых расчётов пуска ракетных полков, а также подтверждают высокую техническую надёжность стратегического оружия.

– Как реализуются контракты по гособоронзаказу в интересах РВСН? Какие новые образцы вооружения и военной техники поступили в Ракетные войска стратегического назначения?

– Поставки основных образцов ВВСТ осуществляются в соответствии с графиком, срывов поставок вооружения, военной и специальной техники в рамках государственного оборонного заказа нет. За последние годы закупка пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования. Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволит повысить до 66 процентов долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания.

Отмечу, что одновременно с поставками основных видов воору­жения осуществляется приёмка большого количества необходимых агрегатов, обеспечивающих его эксплуатацию, охрану и боевое применение. Среди них, если, например, речь вести о подвижных грунтовых комплексах, – подвижные и стационарные командные пункты, машины обеспечения боевого дежурства, машины инженерного обеспечения и маскировки, боевые противодиверсионные машины "Тайфун-М", машины дистанционного разминирования и другие.

Значительным образом выросла техническая вооружённость 4-го Государственного центрального межвидового полигона.

Продолжаются работы по созданию и поставке в войска современных учебно-тренировочных средств на новые РКСН.

До конца года будут поставлены более 100 современных тренажёров для подготовки специалистов Омской ракетной армии, а также слушателей и курсантов Военной академии РВСН имени Петра Великого.

Беседовали Дмитрий Андреев и Игорь Зотов.