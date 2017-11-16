Средняя цена авиатоплива для Минобороны РФ на 12% ниже общероссийских цен



Ан-124 224-го Летного отряда ВВС РФ взлетает с авиабазы Хмеймим.

Источник: Министерство обороны РФ Ан-124 224-го Летного отряда ВВС РФ взлетает с авиабазы Хмеймим.Источник: Министерство обороны РФ

Заместитель министра обороны отметил, что крупнейшие российские нефтяные компании определены единственными поставщиками по заправке авиационной техники ВКС РФ и судов ВМФ страны

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Средняя цена поставок авиатоплива для нужд Министерства обороны России в среднем на 12% ниже средних общероссийских цен. Об этом в среду на брифинге для иностранных военных атташе сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Средневзвешенная цена поставки авиатоплива для нужд Министерства обороны России... в среднем на 12% ниже средних общероссийских цен в крупнейших гражданских аэропортах", - заявил он.

Булгаков также заявил, что крупнейшие российские нефтяные компании определены единственными поставщиками горюче-смазочных материалов и исполнителями услуг по заправке авиационной техники ВКС РФ и бункеровке кораблей и судов Военно-морского флота страны.

Булгаков отметил, что заправка летательных аппаратов топливом и бункеровка кораблей и судов сторонними организациями осуществляется как на всей территории России, включая Арктическую зону, так и за ее пределами.

"Это позволило организовать проведение инвестиционных проектов по реконструкции, модернизации объектов нефтепродуктообеспечения и строительству новых топливозаправочных комплексов", - сказал он.

На брифинге присутствовали около 110 иностранных военных дипломатов из более 70 стран.