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Средняя цена авиатоплива для Минобороны РФ на 12% ниже общероссийских цен

16.11.2017 ТАСС 130 1
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Ан-124
Ан-124 224-го Летного отряда ВВС РФ взлетает с авиабазы Хмеймим.
Источник: Министерство обороны РФ

Заместитель министра обороны отметил, что крупнейшие российские нефтяные компании определены единственными поставщиками по заправке авиационной техники ВКС РФ и судов ВМФ страны

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Средняя цена поставок авиатоплива для нужд Министерства обороны России в среднем на 12% ниже средних общероссийских цен. Об этом в среду на брифинге для иностранных военных атташе сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Средневзвешенная цена поставки авиатоплива для нужд Министерства обороны России... в среднем на 12% ниже средних общероссийских цен в крупнейших гражданских аэропортах", - заявил он.

Булгаков также заявил, что крупнейшие российские нефтяные компании определены единственными поставщиками горюче-смазочных материалов и исполнителями услуг по заправке авиационной техники ВКС РФ и бункеровке кораблей и судов Военно-морского флота страны.

Булгаков отметил, что заправка летательных аппаратов топливом и бункеровка кораблей и судов сторонними организациями осуществляется как на всей территории России, включая Арктическую зону, так и за ее пределами.

"Это позволило организовать проведение инвестиционных проектов по реконструкции, модернизации объектов нефтепродуктообеспечения и строительству новых топливозаправочных комплексов", - сказал он.

На брифинге присутствовали около 110 иностранных военных дипломатов из более 70 стран.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Проекты
Арктика

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Олег Бахарев
1938
№1
16.11.2017 14:11
А ещё для военных не должно быть (или должно возвращаться) начисление НДС. Так что в итоге должно выходить все 30%.
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