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СМИ: Активность российских подлодок у берегов Британии увеличилась в 10 раз

16.11.2017 Деловая газета "Взгляд" 203 0
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Российская подводная лодка
Российская подводная лодка у границ Соединенного Королевства.
Источник: royalnavy.mod.uk

За последние шесть лет активность российских подводных лодок у Британских островов увеличилась в 10 раз, количество субмарин в водах у границ Соединенного Королевства сравнимо с временем холодной войны, пишут лондонские СМИ.

Об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Великобритании Гевин Уильямсон. При этом бывший глава королевского флота адмирал Джордж Замбеллас сообщил британским депутатам, что возможности Британии в противолодочной борьбе "неадекватны" нынешним рискам, пишет The Daily Mail.

В то же время Уильямсон отмечает, что Британия тесно сотрудничает с союзниками по НАТО и имеет "надежную защиту своих кораблей".

"Мы инвестируем 3 млрд фунтов в наш растущий бюджет, чтобы закупить девять новых самолетов P8 для морского патрулирования", – отметил он.

Издание, однако, отмечает, что в прошлом месяце Великобритания была вынуждена просить помощи у США и Канады для отслеживания российской подводной лодки.

Еще один генерал в отставке, Ричард Барронс, заявил, что армия Великобритании "устарела на 20 лет" и не сможет справиться с "экзистенциальными рисками" для страны. Барронс призвал увеличить финансирование армии, потратив деньги на средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и возможности кибервойны.

В июле сообщалось, что США, Великобритания и Норвегия договорились о более тесном взаимодействии при слежении за российскими подводными лодками в Северной Атлантике.


Сергей Гурьянов
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Канада
Норвегия
Россия
США
Проекты
NATO

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