Объём новой госпрограммы вооружения может составить 19-20 трлн рублей - СМИ
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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС
Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Объём новой государственной программы вооружения (ГВП) на 2018-2027 годы составит 19-20 трлн рублей, сообщил сайт газеты "Коммерсант".
"Предварительно согласованный Минфином и Минобороны объем финансирования новой госпрограммы составляет около 19 трлн руб.", - пишет издание, ссылаясь на ряд высокопоставленных источников.
Ссылаясь на военные источники, "Коммерсант" сообщил, что главным отличием новой ГПВ от предшественницы должно стать выделение 1 трлн руб. на строительство отдельных объектов - в Минобороны мотивируют это необходимостью синхронизации поставок вооружений и возведения объектов под их хранение. Однако в финансово-экономическом блоке правительства, по сведениям газеты, настаивают, что военные должны дать точный расклад о привязке строительства отдельного объекта к каждому из типов вооружения и военной техники.
"Если стороны смогут решить эти вопросы, то общее финансирование ГПВ до 2027 года достигнет 20 трлн руб.", - сообщил "Коммерсант".
Как сообщал "Интерфакс", среди приоритетов новой госпрограммы - достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны.
Замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил ранее, что Вооруженные силы по новой программе получат гиперзвуковое оружие. В апреле Ю.Борисов сообщил "Интерфаксу", что в рамках новой ГВП в ВС РФ начнут поступать зенитные ракетные системы С-500.
"Особенность новой программы вооружения на 2018-2027 годы - это превращение опытных образцов, которые проходят испытания, в серийные поставки. Это танк Т-14 "Армата", это перспективный комплекс фронтовой авиации, это перспективный авиационный комплекс дальней авиации и многое, многое другое ", - сказал во вторник в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
"Это формирование нового задела, который, по сути дела, связан с переходом на шестой технологический уклад", - сказал вице-премьер, отметив, что новая госпрограмма также предполагает переход на высокоточные боеприпасы.
Ожидается, что новую ГВП утвердят в конце года.
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15.11.2017
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Байкал57
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№1
16.11.2017 06:57
Минэнерго подготовит программу инвестиций в ТЭК России сроком на 10 лет. Такое решение было принято на совещании по электроэнергетике с участием президента России В. Путина.
А.Новак предложил от участников совещания - ВПК учесть в том числе вопросы локализации российского оборудования GE. Вопрос тоже в триллионы.
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