Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Объём новой госпрограммы вооружения может составить 19-20 трлн рублей - СМИ

16.11.2017 Интерфакс-АВН 646 1
0
Понравилась новость?
 0
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Объём новой государственной программы вооружения (ГВП) на 2018-2027 годы составит 19-20 трлн рублей, сообщил сайт газеты "Коммерсант".

"Предварительно согласованный Минфином и Минобороны объем финансирования новой госпрограммы составляет около 19 трлн руб.", - пишет издание, ссылаясь на ряд высокопоставленных источников.

Ссылаясь на военные источники, "Коммерсант" сообщил, что главным отличием новой ГПВ от предшественницы должно стать выделение 1 трлн руб. на строительство отдельных объектов - в Минобороны мотивируют это необходимостью синхронизации поставок вооружений и возведения объектов под их хранение. Однако в финансово-экономическом блоке правительства, по сведениям газеты, настаивают, что военные должны дать точный расклад о привязке строительства отдельного объекта к каждому из типов вооружения и военной техники.

"Если стороны смогут решить эти вопросы, то общее финансирование ГПВ до 2027 года достигнет 20 трлн руб.", - сообщил "Коммерсант".

Как сообщал "Интерфакс", среди приоритетов новой госпрограммы - достижение к 2020 году оснащенности Вооруженных сил РФ современным вооружением и техникой до уровня 70%, развитие сил ядерного сдерживания и средств воздушно-космической обороны.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил ранее, что Вооруженные силы по новой программе получат гиперзвуковое оружие. В апреле Ю.Борисов сообщил "Интерфаксу", что в рамках новой ГВП в ВС РФ начнут поступать зенитные ракетные системы С-500.

"Особенность новой программы вооружения на 2018-2027 годы - это превращение опытных образцов, которые проходят испытания, в серийные поставки. Это танк Т-14 "Армата", это перспективный комплекс фронтовой авиации, это перспективный авиационный комплекс дальней авиации и многое, многое другое ", - сказал во вторник в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Это формирование нового задела, который, по сути дела, связан с переходом на шестой технологический уклад", - сказал вице-премьер, отметив, что новая госпрограмма также предполагает переход на высокоточные боеприпасы.

Ожидается, что новую ГВП утвердят в конце года.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
ПАК ДА
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Байкал57
461
№1
16.11.2017 06:57
Минэнерго подготовит программу инвестиций в ТЭК России сроком на 10 лет. Такое решение было принято на совещании по электроэнергетике с участием президента России В. Путина.
А.Новак  предложил от участников совещания - ВПК учесть в том числе вопросы локализации российского оборудования GE. Вопрос тоже в триллионы.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.11 14:05
  • 1
Россия поставила ОТРК "Искандер-Э" в одну из стран Северной Африки
  • 16.11 14:02
  • 3
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 16.11 14:00
  • 4
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
  • 16.11 13:18
  • 1
Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России
  • 16.11 12:51
  • 56
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 16.11 12:47
  • 4
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 16.11 12:12
  • 13
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 16.11 11:15
  • 1
Аналитики США признали лидерство российских военных в трех областях
  • 16.11 11:08
  • 5619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.11 10:15
  • 231
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 16.11 10:15
  • 15
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 16.11 09:49
  • 20
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 16.11 09:29
  • 63
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 16.11 09:16
  • 1
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
  • 16.11 08:19
  • 1
Главный генетик Минздрава: генетическое оружие создать в принципе невозможно
другие обсуждаемые темы