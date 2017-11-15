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Холдинг РКС предлагает использовать "умные" материалы для обеспечения безопасности в космосе

16.11.2017 Интерфакс-АВН 157 0
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Стенд госкорпорации "Роскосмос"
Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.
Источник: Алексей Паньшин/ТАСС

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработали концепцию системы структурного мониторинга работоспособности (СМР), существенно повышающую надежность и безопасность изделий ракетно-космической техники, сообщает пресс-служба холдинга.

Помимо космоса, новинка может применяться на объектах наземной космической инфраструктуры, в транспортной, энергетической и других отраслях промышленности.

"Система позволяет принимать упреждающие управленческие решения на основе получаемых в режиме реального времени данных о техническом состоянии критически важных конструктивных элементов", - отмечают в РКС.

"Предложенная специалистами НИИ физических измерений (НИИФИ, входит в холдинг РКС) концепция СМР построена на использовании так называемых "умных" материалов, свойства которых могут быть изменены контролируемыми методами внешнего воздействия", - сказали в РКС.

Там пояснили, что речь идет о волоконных пьезокомпозитах и созданных на их основе макроволоконных актюаторах для монтажа в конструктивные элементы изделий ракетно-космической техники и объектов наземной космической инфраструктуры.

"Умные" материалы сочетают в себе сенсорные и актюаторные функции мониторинга, контроля и диагностики состояния конструкций", - сообщили в РКС.

Как заявил генеральный директор НИИФИ Андрей Николаев, сегодня в России и странах СНГ не существует подобных систем.

"На совещании совместной российско-белорусской рабочей группы по подготовке предложений по содержанию перспективных программ Союзного государства и развитию сотрудничества между организациями и предприятиями госкорпорации "Роскосмос" и Национальной академией наук Белоруссии мы выступили с инициативой создания программы по разработке комплексных систем СМР как наиболее перспективных, экономичных и отвечающих всем требованиям безопасности продукции ракетно-космической отрасли и объектов наземной космической инфраструктуры", - приводит слова А.Николаева пресс-служба.

Новинка является инновационным методом оценки качества, повышения надежности и безопасности, прогнозирования остаточного ресурса различных объектов, при этом он имеет преимущество над зарубежными разработками аналогичного назначения. В российской системе использован комплексный подход при создании физико-математических и топологических моделей, алгоритмов выработки управляющих воздействий, программ расчета локализации макроволоконных актюаторов для выполнения современных отраслевых требований по надежности.

Специалисты НИИФИ провели ряд научно-исследовательских работ в этом направлении, разработали технологическую линейку производства пьезокерамических компонентов разного типа на основе цирконата-титаната свинца (ЦТС), включая пленочные, волоконные, композитные элементы и пьезо-микроэлектромеханические системы.

"Существующий научно-технологический задел и производственная база компании позволяют разработать технологии, освоить производство макроволоконных композитов и изготавливать на их основе актюаторы, датчики, сенсорные сети и системы СМР изделий и объектов ракетно-космической промышленности", - заявляют в "Российских космических системах".
15.11.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
СМР

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