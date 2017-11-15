Глава БНД видит в России "потенциальную опасность"



Тренировка по высадке морского и воздушного десанта в Калининградской области.

Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо Тренировка по высадке морского и воздушного десанта в Калининградской области.Источник: © РИА Новости, Игорь Зарембо

Впервые за время своего нахождения в должности президент Федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Бруно Каль (Bruno Kahl) так четко высказал публично свои предостережения в области политики безопасности. Выступая в Мюнхене, глава секретной службы резко отозвался о силовых амбициях России и поставил под вопрос обороноспособность и достаточное вооружение Западной Европы в связи с этими новыми угрозами. Кроме того, Каль предсказал значительный рост числа мигрантов. По его оценке, "более одного миллиарда человек" смогут в будущем найти "разумную причину" для того, чтобы стать беженцами.

Как правило БНД воздерживается от публичных анализов ситуации с безопасностью и консультирует правительство ФРГ конфиденциально. С момента вступления в должность президента БНД в июле 2016 года Каль дал только два интервью. Похоже, что эта речь в Мюнхене означает окончание такой сдержанности. В настоящее время нет оснований считать, что отношения Запада с Россией улучшатся при президенте Владимире Путине, сказал Бруно Каль во время выступления в Фонде имени Ханса Зайделя. Он отметил, что сложности будут и в дальнейшем.

Дословно глава ведомства в Пуллахе сказал, что "не стоит больше лелеять надежды по вопросу Крыма", и добавил, что "силовые амбиции России будут расти". После крупномасштабных совместных российско-белорусских военных учений БНД констатировала "впечатляющую" модернизацию вооружений и умение управлять войсками. Каль сказал, что это "внушает беспокойство". "Во всем западном военном округе, а также на юге и севере численность войск достигла рекордных показателей".

"Россия как мировой политический игрок вернулась"

По словам Каля, Россия стремится вернуть себе роль лидера на европейском континенте - в частности, "ослабить Евросоюз и оттеснить США, а главное - вбить между ними клин". Глава немецкой спецслужбы предостерег: "Вместо партнера в сфере европейской безопасности мы имеем в лице России, скорее, потенциальную угрозу. Мировой политический игрок Россия вернулась и будет и дальше оставаться неудобным соседом". Страна увеличила радиус действия в политике безопасности, поэтому Каль считает реальной угрозу, исходящую от размещенных "вокруг" Калининграда ракет малой дальности.

По поводу политических игроков Каль напомнил, что НАТО и Западу следует подумать о том, могут ли они путем выравнивания и устрашения ответить на "эту возможность возникновения угрозы". По его словам, решение о том, "являются ли собственная обороноспособность и вооружения достаточными", должны принять политики. В то же время глава БНД призвал налаживать с Москвой "тесные связи", держать открытыми каналы общения и следить за тем, чтобы контакты с Россией не прекратились.

При этом он напомнил о политике сближения в конце холодной войны. Россия, по его словам, очень заинтересована в Германии, от чего ни в коем случае нельзя полностью отказываться. Будущий миграционный сценарий глава БНД основал на демографических прогнозах, в первую очередь по Африке, население которой ежегодно увеличивается примерно на 30 миллионов человек. С 1990 года население Африки почти удвоилось. "При такой динамике" борьба с причинами миграции вряд ли будет поспевать, считает Каль. Даже если бы удалось улучшить экономическую ситуацию в отдельных странах, то это не привело бы к сокращению миграции, потому что еще больше людей будут в состоянии оплатить дорогу в Европу.

Каль считает, что "значительно более одного миллиарда человек" нашли бы "разумную причину" для миграции: насильно изгнанные со своих мест, жертвы экологических катастроф, а также голодающие. Число экологических мигрантов будет расти "драматически" и, по словам Каля, достигнет трехзначных миллионных значений. "Усилится миграционное давление на Европу. Вопрос в том, смогут ли европейские правительства сохранить возможность управления этим процессом или им придется создать новую систему управления, чтобы оказывать влияние на этот процесс".

[b]"Китай претендует на статус внешнеполитической державы"

Глава секретной службы ясно выразился также по поводу внешнеполитических амбиций Китая. По его словам, страна занялась "совершенно новыми проектами", например, в Южно-Китайском море, и проектом нового "Шелкового пути", с помощью которого Пекин обеспечивает себе политическое и экономическое влияние. "Время скромности, видимо, прошло, как и время уважения. Китай претендует на статус внешнеполитической державы на перспективу до 2050 года". При этом его амбиции не заканчиваются на мысе Горн в Африке, где у Китая имеется военная база. В этой связи Каль напомнил о совместных российско-китайских военно-морских учениях, которые прошли этим летом в Балтийском море.

Однако рост влияния Китая не является неотвратимым, считает глава секретной службы. Возможно, усилятся протесты среди населения из-за загрязнения окружающей среды или плохих условий труда, так называемых массовых явлений в Китае. Особым вызовом является армия гастарбайтеров, которая в 2016 году выросла до 280 миллионов человек. Из их протестного потенциала вполне может вырасти системный кризис, считает Бруно Каль.

Каль считает, что к нестабильности может привести также отсутствие преемника для действующего главы государства и партии. В этой связи он напомнил о движении Тяньаньмэнь, которое увидело шанс для себя еще и потому, что тогдашний глава партии Дэн Сяопин (Deng Xiaoping) недостаточно ясно обозначил преемника и тем самым создал вакуум власти.

Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius)

Süddeutsche Zeitung, Германия