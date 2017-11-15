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Переговоры о поставках российских вертолетов для "Мистралей" Египта продолжаются - ФСВТС

16.11.2017 Интерфакс-АВН 226 0
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Ка-52К
Вертолет Ка-52К предсерийной партии на борту продолжающего Государственные испытания головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в Финском заливе.
Источник: azlok / twitter.com/az1ok

Дубай (ОАЭ). 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку вертолетов Ка-52К "Катран" для египетских "Мистралей" пока не подписан, сообщили журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Переговоры о поставке корабельной версии вертолета Ка-52 продолжаются",- заявил официальный представитель ФСВТС.

Как сообщал "Интерфакс", Россия выиграла тендер на поставку вертолетов Ка-52К для Египта.

О том, что РФ рассчитывала на победу в тендере на палубные вертолеты для египетских "Мистралей", заявлял в начале июня "Интерфаксу" вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Мы рассчитываем на серьезный результат, потому что сами по себе эти корабли формировались по техническому заданию нашего Минобороны и адаптированы именно под наши вертолеты. Поэтому логично было бы принять именно это решение",- сказал тогда Д.Рогозин.

Палубные вертолеты Египет планирует использовать на двух вертолетоносцах "Мистраль", закупленных у Франции. Изначально эти вертолетоносцы предназначались для России.

Ка-52К "Катран" в настоящее время проходит серию испытаний.

Как сообщал "Интерфакс", вертолет совершил успешные испытательные полеты в рамках похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Контракт на поставку этих вертолетов ВМФ России может быть заключен в 2019 году, сообщил 25 мая глава "Вертолетов России" А.Богинский.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Египет
ОАЭ
Россия
Франция
Продукция
Адмирал Кузнецов
Ка-52
Мистраль (Mistral)
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
1143 Кречет
20970 Катран

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