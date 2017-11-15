Россия продолжает реализацию контракта на поставку МиГ-29 Египту - ФСВТС
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Два новых истребителя, построенных на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" для ВВС Египта - одноместный МиГ-29М с египетским бортовым номером "8705" ("705") и двухместный МиГ-29М2 с египетским бортовым номером "8804" ("804"). Луховицы (Московская область), 26.09.2017.
Источник: Алексей Карпулёв / russianplanes.net ( ссылка )
Дубай (ОАЭ). 15 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российская сторона продолжает выполнять контрактные обязательства по поставке истребителей МиГ-29 Египту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
"Контракт на поставку самолетов МиГ-29М/М2 в Египет находится в стадии реализации. При этом обсуждать детали данного контракта полагаю некорректным по отношению к нашим египетским партнерам", - заявил официальный представитель ФСВТС.
В июне на авиасалоне "Ле Бурже" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что Россия начала поставлять истребители МиГ-29 в Египет. "Согласно контракту, уже выполнены первые поставки. Сейчас идет обучение пилотов", - заявил А.Михеев, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".
О том, что Египет получил часть самолетов Миг-29 в рамках контракта с Россией, заявлял в конце апреля "Интерфаксу" замминистра обороны Египта Мохаммад эль-Кешки. "Да, между Россией и Египтом есть контракт по Миг-29. Мы уже получили часть самолетов, но не все. Исполнение контракта продолжается", - сказал тогда египетский замминистра.
МиГ-29 -легкий истребитель, стоит на вооружении ВКС России.
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15.11.2017
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