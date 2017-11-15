Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия начала реализацию контракта на поставку танков Т-90С в Ирак

16.11.2017 ТАСС 375 0
0
Понравилась новость?
 +2
Танк Т-90С
Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: www.uvz.ru

Ранее в отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия реализует контракт на поставку танков Т-90С в Ирак. Об этом на выставке Dubai Airshow 2017 сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком", - сказали в пресс-службе.

Ранее в отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по которому первая партия составит 73 машины.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира "704" - это Вьетнам, "368" - Ирак.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Ирак
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Уралвагонзавод
ФСВТС РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.11 14:11
  • 1
Средняя цена авиатоплива для Минобороны РФ на 12% ниже общероссийских цен
  • 16.11 14:10
  • 4
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 16.11 14:09
  • 2
Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России
  • 16.11 14:05
  • 1
Россия поставила ОТРК "Искандер-Э" в одну из стран Северной Африки
  • 16.11 14:00
  • 4
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
  • 16.11 12:51
  • 56
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 16.11 12:47
  • 4
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 16.11 12:12
  • 13
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 16.11 11:15
  • 1
Аналитики США признали лидерство российских военных в трех областях
  • 16.11 11:08
  • 5619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.11 10:15
  • 231
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 16.11 10:15
  • 15
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 16.11 09:49
  • 20
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 16.11 09:29
  • 63
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 16.11 09:16
  • 1
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
другие обсуждаемые темы