Россия начала реализацию контракта на поставку танков Т-90С в Ирак



Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).

Источник: www.uvz.ru Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).Источник: www.uvz.ru

Ранее в отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия реализует контракт на поставку танков Т-90С в Ирак. Об этом на выставке Dubai Airshow 2017 сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

"Контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком", - сказали в пресс-службе.

Ранее в отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по которому первая партия составит 73 машины.

Согласно Общероссийскому классификатору стран мира "704" - это Вьетнам, "368" - Ирак.