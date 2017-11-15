Россия начала реализацию контракта на поставку танков Т-90С в Ирак
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Натурный образец модернизированного танка Т-90С в специальной комплектации для арабских стран, представленный на Международной выставке IDEX 2015 в Абу Даби (ОАЭ).
Источник: www.uvz.ru
Ранее в отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков
ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия реализует контракт на поставку танков Т-90С в Ирак. Об этом на выставке Dubai Airshow 2017 сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
"Контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами графиком", - сказали в пресс-службе.
Ранее в отчете "Уралвагонзавода" за 2016 год сообщалось, что корпорация в 2017 году намерена заниматься реализацией двух контрактов на поставку танков Т-90С/СК. Первый (на 64 танка) заключен с инозаказчиком "704". Второй заключен с инозаказчиком "368", по которому первая партия составит 73 машины.
Согласно Общероссийскому классификатору стран мира "704" - это Вьетнам, "368" - Ирак.
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15.11.2017
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