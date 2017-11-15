РФ ведет предконтрактную работу по поставкам 57-мм боевого модуля странам Ближнего Востока
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57-мм боевой модуль АУ-220М.
Источник: vestnik-rm.ru
К модулям АУ-220М проявляют интерес многие страны региона, уточнили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству
ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия пока не планирует поставлять 57-мм боевые модули АУ-220М Объединенным Арабским Эмиратам, при этом ведется предконтрактная работа с другими заинтересовавшимися им странами Ближнего Востока. Об этом на выставке Dubai Airshow 2017 сообщила ТАСС пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
"Поставки боевого модуля в ОАЭ в настоящее время не планируются. К данной продукции военного назначения проявляют интерес многие страны региона. В настоящее время ведется предконтрактная работа", - сказали в пресс-службе.
В 2015 году Олег Сиенко, занимавший тогда должность гендиректора "Уралвагонзавода", сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты получат несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М для боевых машин пехоты собственной разработки. Меморандум, предоставляющий возможность оснащения арабской бронемашины "Энигма" модулем АУ-220М, был подписан в феврале того же года на выставке IDEX-2015 в Абу-Даби.
АУ-220М - модернизированная версия морской установки А-220, предназначенная для гусеничных либо колесных шасси. Основное вооружение - пушка калибра 57 мм, дополнительное - пулемет калибра 7,62 мм. Модуль разработан ЦНИИ "Буревестник", входящим в "Уралвагонзавод".
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15.11.2017
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