РФ ведет предконтрактную работу по поставкам 57-мм боевого модуля странам Ближнего Востока



57-мм боевой модуль АУ-220М.

Источник: vestnik-rm.ru 57-мм боевой модуль АУ-220М.Источник: vestnik-rm.ru

К модулям АУ-220М проявляют интерес многие страны региона, уточнили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Россия пока не планирует поставлять 57-мм боевые модули АУ-220М Объединенным Арабским Эмиратам, при этом ведется предконтрактная работа с другими заинтересовавшимися им странами Ближнего Востока. Об этом на выставке Dubai Airshow 2017 сообщила ТАСС пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

"Поставки боевого модуля в ОАЭ в настоящее время не планируются. К данной продукции военного назначения проявляют интерес многие страны региона. В настоящее время ведется предконтрактная работа", - сказали в пресс-службе.

В 2015 году Олег Сиенко, занимавший тогда должность гендиректора "Уралвагонзавода", сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты получат несколько сотен российских боевых модулей АУ-220М для боевых машин пехоты собственной разработки. Меморандум, предоставляющий возможность оснащения арабской бронемашины "Энигма" модулем АУ-220М, был подписан в феврале того же года на выставке IDEX-2015 в Абу-Даби.

АУ-220М - модернизированная версия морской установки А-220, предназначенная для гусеничных либо колесных шасси. Основное вооружение - пушка калибра 57 мм, дополнительное - пулемет калибра 7,62 мм. Модуль разработан ЦНИИ "Буревестник", входящим в "Уралвагонзавод".