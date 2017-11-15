"Алмаз-Антей" завершил поставки систем С-400 в рамках гособоронзаказа на 2017 год
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Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.
Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников
Предприятие выполнило обязательства перед Минобороны в полном объеме, поставив четыре полка системы С-400 "Триумф"
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу на этот год передал Минобороны РФ очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Таким образом, по итогам этого года российскому военному ведомству поставлены четыре полка этой системы, сообщили в среду в пресс-службе предприятия.
"При передаче представителям Минобороны России техника в соответствии с требованиями заказчика выводилась на полигон для проведения начальных боевых стрельб (противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии противника). Все приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - сказали в концерне.
Контрактные обязательства предприятия перед Минобороны РФ на 2017 год в части поставок системы С-400 "Триумф" выполнены в полном объеме, отметили в пресс-службе.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
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15.11.2017
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