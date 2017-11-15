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"Алмаз-Антей" завершил поставки систем С-400 в рамках гособоронзаказа на 2017 год

16.11.2017 ТАСС 279 0
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Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400
Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.
Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Предприятие выполнило обязательства перед Минобороны в полном объеме, поставив четыре полка системы С-400 "Триумф"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу на этот год передал Минобороны РФ очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Таким образом, по итогам этого года российскому военному ведомству поставлены четыре полка этой системы, сообщили в среду в пресс-службе предприятия.

"При передаче представителям Минобороны России техника в соответствии с требованиями заказчика выводилась на полигон для проведения начальных боевых стрельб (противовоздушного боя с применением ракет-мишеней, имитирующих нападение современных средств днем и ночью в сложных метеоусловиях при активном радиоэлектронном противодействии противника). Все приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - сказали в концерне.

Контрактные обязательства предприятия перед Минобороны РФ на 2017 год в части поставок системы С-400 "Триумф" выполнены в полном объеме, отметили в пресс-службе.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

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