В ОПК передадут опыт через систему наставничества



Наставничество в ОПК.

Источник: http://nastavniki.com/ Наставничество в ОПК.Источник: http://nastavniki.com/

Общественники и предприятия договариваются о внедрении единой системы наставничества для всего оборонно-промышленного комплекса России.

На прошедшей в Москве конференции «Экономический потенциал промышленности на службе оборонно-промышленного комплекса», при поддержке Коллегии ВПК и Финансовой Академии Правительства РФ, обсудили возможность внедрения унифицированной системы наставничества в сфере ОПК.

“Сегодня мы формируем отдельную комиссию, которая будет разрабатывать дорожную карту по внедрению методик наставничества в ОПК” - заявил в ходе конференции делегат форума, Председатель общественной организации “Объединение наставников” Николай Калмыков. По его словам, в ходе переговоров с представителями отрасли, была сформулирована концепция, которая ляжет в основу данной дорожной карты. Одной из главных задач, по его словам, является вовлечения в сектор ОПК молодых специалистов, применения системы наставничества при профориентации школьников и создании кадрового резерва.

Сегодня большинство предприятий сферы ОПК имеют наставнические программы для молодых лидеров, однако общий подход до сих пор сформирован не был. Множество корпораций для создания кадрового резерва проводят совместные мероприятия с региональными университетами, общественными организациями. Однако, формирование единого подхода, в том числе с помощью единой дорожной карты по менторству, может коренным образом повлиять на вопрос формирования кадрового резерва в ОПК.

Справка

«Объединение Наставников» - российская общественная организация, объединяющая более 500 российских менторов, ставящих перед собой цель реализации перспективных проектов молодых инициативных лидеров России. Объединение имеет представительства в трети регионов России, и создало уже более 1000 успешных кейсов поддержки молодежных проектов.