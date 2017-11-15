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«КАМАЗ» и «Металлоинвест» подписали меморандум о поставках SBQ

15.11.2017 ПАО "КАМАЗ" 137 0
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КАМАЗ
Компания КАМАЗ.
Источник: http://vestikamaza.ru/

ПАО «КАМАЗ» и компания «Металлоинвест» подписали трёхлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок высококачественного стального проката (SBQ) производства АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», входящего в состав горно-металлургического холдинга.


Меморандум подписан на 23-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо-2017» в Москве. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора по закупкам ПАО «КАМАЗ» Рустам Шамсутдинов и коммерческий директор УК «Металлоинвест» Назим Эфендиев.


В соответствии с соглашением, «КАМАЗ» намерен размещать заказы в количестве до 80% от потребности в сортовом прокате соответствующего сортамента на «Оскольском электрометаллургическом комбинате» (ОЭМК). Стороны будут использовать формульное ценообразование на поставляемую продукцию с фиксацией цен на квартал. Кроме того, партнёры рассмотрят вопрос создания регионального склада для обеспечения потребностей поставщиков комплектующих изделий для главного сборочного конвейера «КАМАЗа».


«Уже более восьми лет «Металлоинвест» входит в пул стратегических поставщиков «КАМАЗа», и сегодня многолетнее успешное сотрудничество наших компаний получило новый импульс для развития, – прокомментировал подписание меморандума Рустам Шамсутдинов. – Сортовой прокат ОЭМК используется на заводах «КАМАЗа» для производства ответственных и высоконагруженных узлов и агрегатов автомобиля, что говорит о соответствующем уровне продукции партнёра и создаёт надёжную основу для обеспечения высокого качества автотехники КАМАЗ». Шамсутдинов также отметил, что «КАМАЗ» производит широкий спектр продукции, в том числе востребованную сегодня высокопроходимую технику для сложных дорожных условий, поэтому особенно важно быть уверенными в качестве металлопроката и надёжности поставщика.


«Подписанный меморандум – очередной шаг на пути укрепления долгосрочных и взаимовыгодных отношений между нашими компаниями, - прокомментировал Назим Эфендиев. – «Металлоинвест» реализует комплексную программу по развитию производства и продаж SBQ. Наша продукция соответствует самым высоким стандартам автомобильной промышленности. Для «Металлоинвеста» большая честь и ответственность – быть основным поставщиком высококачественного сортового проката для крупнейшего производителя тяжёлых грузовых автомобилей в России».


ПАО «КАМАЗ» является одним из ключевых потребителей стальной продукции ОЭМК. С 2009 года по октябрь 2017 года ОЭМК отгрузил в адрес партнёра более 400 тыс. тонн высококачественного проката.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО "КАМАЗ"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАМАЗ

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