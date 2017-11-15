Россия и Эмираты продолжают переговоры о поставках истребителей Су-35
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Российский многоцелевой истребитель Су-35. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Россия и ОАЭ продолжают переговоры о поставках истребителей Су-35 для этой арабской страны, сообщил журналистам в среду в ходе выставки Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
"Переговоры по данному вопросу продолжаются", - сказал он, отвечая на вопрос, подписан ли контракт на поставку ОАЭ истребителей Су-35.
Меморандум о намерениях закупить ОАЭ российские истребители поколения 4++ Су-35 был подписан главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и министром обороны, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Зейид Аль Нахайяном в феврале 2017 года на полях выставки вооружений IDEX в Абу-Даби.
Позднее официальный представитель ФСВТС России заявил РИА Новости, что данный контракт может быть подписан до конца 2017 года.
Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
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15.11.2017
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