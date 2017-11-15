В ФСВТС рассказали о ходе поставок истребителей Су-30 в Алжир
|
|
Самолет Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Россия вовремя выполнит свои обязательства перед Алжиром по поставкам истребителей Су-30, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставки Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
"Российская Федерация выполнит свои обязательства в установленные сроки", - сказал он, отвечая на вопрос, когда конкретно алжирская сторона планирует получить все истребители Су-30, предусмотренные соответствующим контрактом.
Ранее о подписании в 2015 году контракта на поставку 14 самолетов Су-30 в Алжир сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
По данным из открытых источников, в настоящее в составе ВВС Алжира несут службу 44 истребителя Су-30МКА, которые были поставлены по контракту, заключенному в 2006 году.
|
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.11.2017 Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
15.02.2017 Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
06.12.2016 Президент посчитает проданное оружие
29.03.2016 Воздушно-коммерческие силы
10.04.2015 Военно-техническое сотрудничество России и Ирана в перспективе снятия санкций СБ ООН: что дальше?
17.02.2012 Перевыполнили
21.12.2010 Индия является крупнейшим партнером России в сфере военно-технического сотрудничества