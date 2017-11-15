В ФСВТС рассказали о ходе поставок истребителей Су-30 в Алжир



Самолет Су-30СМ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров Самолет Су-30СМ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. Россия вовремя выполнит свои обязательства перед Алжиром по поставкам истребителей Су-30, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставки Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Российская Федерация выполнит свои обязательства в установленные сроки", - сказал он, отвечая на вопрос, когда конкретно алжирская сторона планирует получить все истребители Су-30, предусмотренные соответствующим контрактом.

Ранее о подписании в 2015 году контракта на поставку 14 самолетов Су-30 в Алжир сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По данным из открытых источников, в настоящее в составе ВВС Алжира несут службу 44 истребителя Су-30МКА, которые были поставлены по контракту, заключенному в 2006 году.