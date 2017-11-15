Россия выполнит контракт на поставку систем С-300ВМ Египту в срок
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Российская система ПВО С-300ВМ Антей-2500. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
ДУБАЙ, 15 ноя - РИА Новости. РФ выполнит контракт на поставку зенитно-ракетных систем С-300ВМ в обозначенные соглашением сроки, сообщил РИА Новости в среду в ходе выставки Dubai Airshow 2017 официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.
"Обязательства контракта на поставку средств ПВО большой дальности будут выполнены российской стороной в полном объеме", - сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли подписан контракт и начаты поставки ЗРС С-300ВМ Египту.
Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявлял, что Россия для подписания с Египтом новых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества ожидает от Каира решения финансовых проблем.
По его словам, данное положение касалось, в том числе и обсуждаемых поставок в интересах Египта ЗРС С-300 или его более "бюджетного" варианта Антей-2500.
Впоследствии в некоторых СМИ появилась информация, что Египет стал первым зарубежным покупателем зенитно-ракетной системы С-300ВМ (Антей-2500). Предположительные фото отгрузки первой партии С-300ВМ в Александрийском порту были опубликованы в интернете в июне 2017 года.
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15.11.2017
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