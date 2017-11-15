Минобороны России открывает горячую линию в День призывника



Министерство обороны РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова Министерство обороны РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Горячая телефонная линия по вопросам призыва граждан на военную службу начинает свою работу в России, сообщает Минобороны в День призывника.

"В главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации начинает свою работу прямая телефонная линия по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы: вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, офицеры Генштаба по прямой телефонной линии готовы предоставить полную информацию призывникам и их родственникам по всем вопросам, связанным с призывом. В обязанность офицеров также входит принятие решений в случаях возникновения проблемных вопросов в военных комиссариатах или при прохождении медицинской комиссии.

При этом подобные прямые линии работают во всех штабах военных округов и в военных комиссариатах регионов страны, их номера можно найти на сайте Минобороны.

Кроме того, на сайте в разделе "Контакты" (подраздел "для граждан") молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

"В разделе "Служба по призыву" призывники и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва", - добавили в военном ведомстве.

Отправка в войска

При этом сейчас по всей стране идёт отправка призывников в войска.

"На сегодняшний день уже направлено для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы более 36 тысяч молодых ребят (около 27%)", - уточнили в военном ведомстве.

Перед отправкой в войска все призывники на сборных пунктах переодеваются в повседневную форму одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета.

"На весь путь следования призывники будут обеспечены рационами питания. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах", - добавили в Минобороны.

Крымчане едут служить

Как подчеркнули в военном ведомстве, призыв граждан на военную службу в Крыму проводится уже третий год. Однако до 2017 года граждане, призванные из Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова.

Начиная с 2017 года, призывники направляются в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны, преимущественно в войска Западного и Южного военных округов, воздушно-десантные войска, соединения и воинские части Военно-морского флота, войска национальной гвардии.

"Осенью 2017 года с территории полуострова Крым на комплектование войск (сил) планируется направить 2,4 тысячи человек. Около 900 уже отправлено к местам прохождения военной службы", - подсчитали в Минобороны.

Осенний призыв

Как напомнили в министерстве, в осенний призыв, в соответствии с указом президента России от 27 сентября, на военную службу отправятся 134 тысячи человек.

При этом с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", которыми предусматривается предоставление отсрочки на весь период обучения гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования.

"В 2017 году уточнен перечень районов Крайнего Севера, где призыв граждан на военную службу будет осуществляться один раз в год - весной или осенью. С перечнем можно ознакомиться на сайте Минобороны в разделе "Служба по призыву" (подраздел "особые условия призывных кампаний")", - заключили в военном ведомстве.

День призывника отмечается ежегодно 15 ноября. В День призывника во всех городах, где есть военные части, устраиваются праздники, военкоматы проводят специальные консультации для родителей призывников, организуют посещения воинских частей. Всероссийский день призывника установлен распоряжением президента России 12 ноября 1992 года "в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи".