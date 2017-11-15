Европа хочет освободиться от США в вопросах обороны



Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений.

Источник: AP Photo/ Alik Keplicz Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений.Источник: AP Photo/ Alik Keplicz

Авангард соберет основные силы батальона. 23 из 28 стран ЕС подписались под перспективами европейской обороны, оставив в стороне только нейтральную Ирландию, освобожденную от действительной военной службы Данию, Португалию, остров Мальта и, конечно, Великобританию. После подписей, поставленных в понедельник в Брюсселе, практически весь континент возобновил стремление к старой мечте, пишет корреспондент Le Figaro в Брюсселе Жан-Жак Мевель.

Речь не идет о создании европейской армии или о замене коллективной безопасности под эгидой НАТО. Но это первый шаг к независимой европейской обороне, с проектами общего имущества, совместными военными ассигнованиями и со временем, возможно, с совместными развертываниями войск. В период оскудения бюджетов расходы, которые сегодня являются раздробленными, также способны выиграть в эффективности, говорится в статье.

"После избрания американского президента Дональда Трампа важно, чтобы мы могли организовываться независимо, в качестве европейцев. Никто не станет вместо нас разрешать проблемы безопасности поблизости от Европы. Мы должны сделать это сами", - подвела итог Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии. Через два года после атаки на "Батаклан" в Париже французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан видит в этом "ответ на развертывание терактов". А также большую уверенность перед лицом России после того потрясения, которое представлял собой "кризис в Крыму", вторжение, за которым последовало корректирование границ, передает корреспондент.

В понедельник успех превзошел ожидания. Три страны Балтии, две из которых имеют общую границу с Россией, подписали все целиком. Как и Румыния и Болгария, тоже имеющие основания тревожиться из-за маневров Кремля в Черном море. А также Финляндия, Швеция и в последнюю минуту Австрия - все три страны, не входящие в НАТО и озабоченные сохранением хотя бы минимального нейтралитета. Истинный сюрприз преподнесли Венгрия и в особенности Польша, которая уже два года выступает против европейской интеграции и всякого посягательства на свой суверенитет. Варшава поставила подпись в компании трех других скандалистов Вишеградской группы: Будапешта, Братиславы и Праги, отмечает Мевель.

Перед лицом России Восточная Европа по-прежнему отдает предпочтение Североатлантическому альянсу, какие бы сомнения ни вызывал американский зонтик безопасности. Это тактический расчет, который может объяснить колебания в пользу начального франко-немецкого замысла: страх перед ЕС "двух скоростей", рискующим отбросить их на второй план, и европейская оборона могла стать его первой конкретизацией, указывает автор статьи. "Эти страны воспринимают вступление в члены Комиссариата общественной безопасности как цену за то, чтобы остаться в центре Европы", - считает Томас Валасек, директор Европейского центра Карнеги и бывший представитель Словакии в НАТО.

Европа освобождается от политического раскола, но Париж "не узнает того, что являлось его изначальным проектом: небольшая группа стран, приученных к военным операциям, которые образуют основу, к которой другие присоединятся в дальнейшем, в зависимости от своих ресурсов", более резко сказал Франсуа-Пьер Вимон, бывший заместитель главы европейской дипломатии и экс-посол. "Кроме того, для стран Центральной и Восточной Европы угроза находится на Востоке. Для стран Южной Европы - с другой стороны Средиземного моря. Это может стать настоящей проблемой".

Как говорится в публикации, на деле 23 подписи и 50 проектов, объединенных в понедельник, направлены, прежде всего, на реализацию экономии за счет масштаба для национальных бюджетов, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и на оборонную промышленность, которую Федерика Могерини, глава европейской дипломатии, сегодня считает слишком "раздробленной".

Старый Свет пока не установил изменяемую геометрию. Она возникнет скорее от особых сближений внутри ЕС или за его пределами, как в случае с Великобританией. "Как только мы будем иметь бюджет и мощности, останется создать сценарии применения, и это потребует времени", - отмечает один неназванный ответственный руководитель из Брюсселя. Эммануэль Макрон обозначил свои президентские перспективы на выступлении в Сорбонне, утверждая, что через десять лет Европа будет оснащена "общей военной силой, совместным оборонным бюджетом и общей доктриной для действий". Как это нередко случается, ЕС отодвигает раздражающие вопросы на потом. Новая система сама создаст режим своей работы, заключает Мевель.

Жан-Жак Мевель (Le Figaro)