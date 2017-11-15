Немецкое оружие для Саудовской Аравии



Канцлер ФРГ Ангела Меркель и король Саудовской Аравии Салман.

Источник: www.dw.com Канцлер ФРГ Ангела Меркель и король Саудовской Аравии Салман.Источник: www.dw.com

"В условиях вовлеченности Саудовской Аравии в вооруженные конфликты и набирающей обороты борьбы королевства с Ираном вновь поднялись дебаты о поставках Германией оружия в эту страну Персидского залива", - сообщает немецкая Süddeutsche Zeitung.

Предпосылкой для обсуждений стало то, что "в третьем квартале 2017 года Германией были одобрены поставки оружия в Саудовскую Аравию общей стоимостью почти 148 млн евро", - пишут авторы статьи Кристоф Хикманн и Мориц Баумштигер.

"Эти данные взяты из ответа Федерального министерства экономики Германии на письменный запрос Штефана Либиха, представителя Левой партии в Бундестаге", - говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что "данные цифры крайне актуальны, так как борьба между Саудовской Аравией и Ираном за господство в Персидском заливе в последнее время затронула и Ливан, в котором наблюдается конфессиональный раскол".

Как передает издание, "представитель Левой партии Либих раскритиковал "значительно возросшее количество разрешений" на поставку оружия в Саудовскую Аравию и Египет". Поставки оружия особенно неприемлемы, так как, по словам Либиха, "Саудовская Аравия и Египет несут ответственность за смерть тысяч людей, погибших в их грязной войне в Йемене". Если до формирования нового правительства не будут внесены "серьезные изменения в политику экспорта вооружений", то новое правительство также возложит на себя часть вины, считает политик.

Депутат "Зеленых" Агнешка Бруггер заявила о том, что ее партия "борется за принятие (...) закона, контролирующего экспорт вооружения, для того чтобы принципы, касающиеся экспорта оружия и являющиеся строгими только на бумаге, наконец-то стали соблюдаться и в реальной жизни".

"В других партиях движения в этом направлении, к сожалению, пока нет", - отмечают в заключение журналисты.

Кристоф Хикманн, Мориц Баумштигер (Süddeutsche Zeitung)