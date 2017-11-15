

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото.

Источник: © AP Photo / Virginia Mayo, File Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото.Источник: © AP Photo / Virginia Mayo, File

В понедельник 23 государства-члена ЕС подписали соглашение о вхождении в постоянное структурированное сотрудничество в оборонной сфере (Pesco). "ЕС продвинулся на пути создания единой военной силы", - комментируют СМИ, анализируя причины, цели и подводные камни этой инициативы. Обозреватели расходятся в оценках Pesco, характеризуя его то как попытку "освободиться от США в вопросах обороны", то как нежелание разрывать с США и НАТО. Приведет ли эта инициатива к созданию европейской армии, как того хочет Макрон? До этого предстоит долгий путь.

"ЕС продвинулся на пути создания единой военной силы" - сообщает в заголовке американская The New York Times.

"ЕС сделал важный шаг в понедельник в сторону значительного повышения обороноспособности, когда 23 из 28 стран-членов подписали программу совместных военных инвестиций в технику, исследования и развитие вооруженных сил", - пишет автор статьи Стивен Эрлангер.

"Целью этого является совместное повышение европейской обороноспособности и подготовка вооруженных сил к операциям отдельно от НАТО или в сотрудничестве с ним. Задачей этих усилий также является уменьшение раздробленности европейских военных расходов и развитие большего числа совместных проектов для уменьшения повторных и чрезмерных затрат", - говорится в статьи.

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции, заявил, что соглашение принято на фоне "значительной напряженности" в Европе, причиной которой являются рост агрессии России и исламский терроризм.

Европейские лидеры заметили отсутствие энтузиазма у Трампа по отношению к НАТО и решили, как сказала в мае канцлер Меркель, что "европейцам воистину надо взять свою судьбу в собственные руки".

Шотландское партнерство типа LP не сдает никакой отчетности и не платит налоги, если не ведет деятельности в Великобритании. Компания зарегистрирована в ЕС, так как Шотландия есть часть Великобритании. Можно сказать, что партнерство LP в Шотландии - это почти «европейский оффшор», подробнее по ссылке

"В течение многих лет Британия блокировала такой тип сотрудничества, обеспокоенная тем, что создание европейской армии подорвет позиции НАТО и альянс Лондона с Вашингтоном. Британия вместо этого предпочитала двустороннее соглашение с Францией", - говорится в статье. Но после "Брекзита" ЕС расценил идею военного сотрудничества как способ продемонстрировать, что Брюссель способен отреагировать на обеспокоенность граждан по поводу безопасности и терроризма, отмечает издание.

Итальянская La Stampa рассказывает, что подразумевает европейская оборона и как она работает.

Приведет ли постоянное структурированное сотрудничество в оборонной сфере (Pesco) к созданию европейской армии, как того хочет Макрон? - задается вопросом корреспондент издания в Брюсселе Марко Брезолин. До этого еще предстоит долгий путь.

"Необходимый толчок был дан двумя историческими феноменами: "Брекзитом", из-за которого ЕС покинет страна, меньше всего желающая сотрудничать в области обороны, и приходом в Белый дом Дональда Трампа, пославшего Европе четкий месседж: для обороны лучше рассчитывать на себя самих", - говорится в статье.

"Италия - с Францией, Германией и Испанией - входит в костяк 23 стран, решивших "сесть на этот поезд". Мальта, Ирландия, Дания, Португалия и Британия не будут участвовать в Pesco, передает корреспондент.

Формально Pesco станет реальностью после одобрения квалифицированным большинством в Совете ЕС по иностранным делам - голосование запланировано на 11 декабря, пишет издание.

"Проекты будут касаться различных аспектов, как в развитии потенциала, так и в оперативном плане, с целью оптимизировать доступные ресурсы и повысить совокупную эффективность", - информирует Брезолин. Еще одна область, в которой Европа ищет инструменты защиты, касается борьбы с фейковыми новостями и противостояния российской пропаганде.

"Прагматично и, похоже, не связано с политикой" - так немецкая Tagesspiegel оценивает решение 23 стран-членов ЕС усилить военное сотрудничество в рамках программы Pesco. О том, почему это может стать хорошим вариантом на переходный период, пишет журналистка Анна Зауэрбрей.

"ЕС испытывает сегодня гигантское давление в том, что касается политики безопасности. И с точки зрения геополитики (Россия), и просто политики (Трамп), и в практическом смысле. Страны вынуждены экономить, а, как показывают исследования, сотрудничество в военной сфере позволило бы экономить миллиарды", - говорится в статье.

Правда, замечает Tagesspiegel, "политическому и практическому давлению противостоят различные стратегические идеи о том, что касается единой европейской оборонной политики". Если страны Балтии опасаются угрозы со стороны России, то для Южной Европы в приоритете стабильность Северной Африки, откуда идет миграционный поток.

Pesco, пишет автор, является умным выходом из дилеммы практических нужд и стратегических разногласий. "Не все страны ЕС обязаны принимать участие в программе. И не все участницы Pesco должны участвовать во всех проектах. (...) Это позволяет государствам обсуждать политические приоритеты в небольших группах - от проекта к проекту".

Подписанный документ выглядит далеким от политики, при этом в нем угадывается традиционная линия европейской оборонной политики. Кроме того, участники всеми силами стараются не допустить ощущения, что Pesco - своего рода объявление о независимости от США и НАТО.

Pesco - "своевременное решение, однако в перспективе программа должна быть укреплена и единой политической стратегией", подытоживает Tagesspiegel.

"Европа хочет освободиться от США в вопросах обороны" - так озаглавлен материал во французской Le Figaro.

После подписей, поставленных в понедельник в Брюсселе, практически весь континент возобновил стремление к старой мечте, пишет корреспондент издания Жан-Жак Мевель.

Речь не идет о создании европейской армии или о замене коллективной безопасности под эгидой НАТО. Но это первый шаг к независимой европейской обороне, с проектами общего имущества, совместными военными ассигнованиями и со временем, возможно, с совместными развертываниями войск. В период оскудения бюджетов расходы также способны выиграть в эффективности, говорится в статье.

Перед лицом России Восточная Европа по-прежнему отдает предпочтение Североатлантическому альянсу, какие бы сомнения ни вызывал американский зонтик безопасности. "Эти страны воспринимают вступление (...) как цену за то, чтобы остаться в центре Европы", - говорит Томас Валасек, директор Европейского центра Карнеги, упоминая о страхах перед ЕС "двух скоростей". Есть опасения и по поводу разного видения стратегических задач Южной Европой, с одной стороны, и Центральной и Восточной - с другой.

Эммануэль Макрон в ходе выступления в Сорбонне утверждал, что через десять лет Европа будет оснащена "общей военной силой, совместным оборонным бюджетом и общей доктриной для действий". Как это нередко случается, ЕС отодвигает раздражающие вопросы на потом, отмечает издание.

Британия, проголосовавшая за выход из ЕС, также комментирует происходящее на Старом континенте. Редакция The Times сообщает, что в ответ на просьбу США увеличить расходы на оборону европейские члены НАТО предложили создать организацию, которую "можно воспринимать как предшественника европейской армии". "Эта мера, на которой настояли Франция и Германия, ошибочна", - пишут журналисты в статье, озаглавленной "Фантомная армия Европы".

"Оборона Европы не укрепится за счет ослабления связи с Соединенными Штатами или конкуренции с НАТО", - полагает редакция. По мнению издания, президент Франции Макрон хочет от Pesco большего, чем эта организация может дать. А именно, он выступает за формирование ключевой группы европейских государств, готовых к сложным миссиям, и создание полновесной военной штаб-квартиры. По-видимому, его план подразумевает использование Pesco для углубления европейской интеграции.

"Это привело бы к созданию двухскоростной Европы. Польша уже выражает сомнения. США по-прежнему скептически относятся к этой идее, так как из-за нее страны-члены будут фактически тратить больше денег, и справедливо подозревает, что энергия, стоящая за Pesco, проистекает в меньшей степени из боязни России, чем из желания отгородиться от давления со стороны Трампа в будущем. В конечном итоге это может вбить клинья между Восточной и Западной Европой, между Америкой и ЕС. Великобритании следует держаться на расстоянии. Ее приоритетом должно стать придание силы и авторитета НАТО в предстоящие годы", - резюмирует редакция.