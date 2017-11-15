Бразильско-эмиратский турбовинтовой легкий боевой самолет В-250
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Прототип бразильско-эмиратского двухместного турбовинтового легкого боевого самолета Caldius/Novaer В-250 (бразильская регистрация PR-ZNU) в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2017 в Дубае, ноябрь 2017 года.
Источник: Tim Robinson / twitter.com/RAeSTimR
На проходящем в Дубае международном авиасалоне Dubai Airshow 2017 группа Caldius LLC из Объединенных Арабских Эмиратов впервые представила двухместный турбовинтовой легкий боевой самолет В-250, созданный по программе Bader. Фактическим разработчиком и изготовителем самолета В-250 выступила бразильская компания Novaer, а главным конструктором В-250 является работающий на Novaer бразильский авиаконструктор Йозеф Ковач (Joseph Kovács) - ранее главный создатель широко известных удачных турбовинтовых самолетов того же класса Embraer EMB-312 Tucano и EMB-314 Super Tucano.
Компания Novaer была создана в 1998 году Луисом Пауло Жуанкуэйра (Luiz Paulo Juanqueira), ранее возглавлявшим дивизион компании Embraer по производству и поставке авиационных компонентов. Novaer cама занялась производством таких компонентов и авиационных систем, став заметным их поставщиком для Embraer, и в первую очередь для производства самолетов Super Tucano. В 2007 году Novaer пригласила на работу Йозефа Ковача и приобрела все права на его самостоятельные разработки, а теперь и нашла эмиратского инвестора в лице группы Caldius для реализации ряда авиационных проектов.
Продемонстрированные на Dubai Airshow 2017 два первых прототипа самолета В-250 имели бразильскую регистрацию PR-ZNU (был показан на статической стоянке) и PR-ZNT (демонстрировался в воздухе), и, как было сообщено, налетали уже более 50 часов в неафишировавшихся заводских летных испытаниях (первый полет состоялся в конце июня 2017 года). Сам самолет В-250 был заказан Caldius в 2015 году и разработан в условиях секретности под руководством Ковача всего за 20 месяцев (включая изготовление обеих прототипов) на предприятии Novaer в Сан-Жозе-дус-Кампусе (штат Сан-Паулу). Серийное производство В-250 (фактически, сборку) предполагается организовать на создаваемом Caldius предприятии в Эль-Айне (Абу-Даби).
Конструкция В-250 основывается на проекте разработанного Ковачем в начале 2000-х годов самолета А-67 Dragon, который планировала производить в США созданная для этого в 2004 году компания US Aircraft Corporation. Прототип А-67 был построен по подряду небольшой американской компанией Golden Aviation в Миссури, но потерпел аварию при посадке в первом же испытательном полете в октябре 2006 года. После этого проект А-67 был полностью переработан, став более крупным самолетом, получившим обозначение К-52 (Т-Хс), но US Aircraft Corporation фактически прекратила существование, и уже построенный образец К-52 так и не поднимался в воздух.
Самолет В-250 цельнокомпозитный и имеет несколько большие размеры, чем Tucano и Super Tucano, и, в отличие от последних, позиционируется именно как легкий боевой ударный самолет (в первую очередь, противоповстанческий) с возможностями использования в качестве самолета разведки и наблюдения. Возможные учебные функции рассматриваются как вторичные. Длина В-250 составляет 10,98 м, размах крыла 12,08 м. В-250 имеет двухместную кабину с тандемным размещением экипажа в катапультируемых креслах, оснащен турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PT6A-68 взлетной мощностью 1600 л.с. с четырехлопастным винтом Hartzell, комплексом авионики Rockwell Collins ProLine Fusion, а также подфюзеляжной круглосуточной оптико-электронной станцией. Шасси усиленное для эксплуатации с грунта. Самолет оснащен семью узлами внешней подвески, общая масса подвесного вооружения до 3960 фунтов (1796 кг).
Прототип PR-ZNU демонстрировался на Dubai Airshow 2017 с управляемыми бомбами со спутниковой коррекцией эмиратской компании Tawazun Dynamics, южнокорейскими 70-мм корректируемыми ракетами LIG Nex1 LOGIR с инфракрасной системой наведения и малогабаритными управляемыми боеприпасами DS-16.
C четырьмя 250-фунтовыми УАБ с лазерным наведением GBU-58 Paveway II, двумя ракетами Sidewinder класса "воздух-воздух" и подвесным баком радиус действия B-250 заявлен в 560 миль (1037 км) на крейсерской скорости 250 узлов. В разведывательной конфигурации с тремя подесными баками радиус действия составит 1180 миль (2185 км) при скорости 280 узлов.
Перегоночная дальность В-250 составляет 2400 миль (4445 км); продолжительность полета до 12 часов; максимальная скорость 301 узел (557 км/ч); практический потолок более 30 тысяч футов. Эксплуатационные расходы, как заявляется, составляют менее 1200 долл. США за час полета.
Помимо двух прототипов В-250, группа Caldius демонстрировала под своим брендом на Dubai Airshow 2017 еще один близкий по конструкции турбовинтовой самолет разработки Ковача и постройки Novaer - заявляемый в основном для гражданского применения и в качестве чисто учебно-тренировочного четырехместный цельнокомпозитный самолет Т-Х. Фактически это вышеупомянутый проект К-52 (Т-Хс), развивавшийся уже под эгидой Novaer с 2009 года, и обозначаемый как N-210 Sovi. Финансирование этой разработки осуществлялось бразильским правительством. Первый и пока единственный прототип совершил первый полет в Сан-Жозе-дус-Кампусе 22 августа 2014 года (регистрация PP-ZKV), и он и выставлялся на Dubai Airshow 2017 группой Caldius. Перспективы этой машины пока что неясны, хотя ранее в Бразилии заявлялось о планах ее серийного производства с 2018 года. Компания Novaer намерена продвинуть Sovi в ВВС Бразилии для замены парка старых поршневых учебно-тренировочных и связных самолетов Т-25 Universal.
|Проекции бразильско-эмиратского двухместного турбовинтового легкого боевого самолета Caldius/Novaer В-250.
|Источник: Caldius
|Прототип бразильско-эмиратского двухместного турбовинтового легкого боевого самолета Caldius/Novaer В-250 (бразильская регистрация PR-ZNU) в экспозиции международного авиасалона Dubai Airshow 2017 в Дубае, ноябрь 2017 года.
|Источник: www.ainonline.com
Демонстрационный полет прототипа бразильско-эмиратского двухместного турбовинтового легкого боевого самолета Caldius/Novaer В-250 (бразильская регистрация PR-ZNТ) на международном авиасалоне Dubai Airshow 2017 в Дубае (с) Chris Janssens:
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15.11.2017
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