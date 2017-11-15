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Черногория приобретет три вертолета Bell 412EPI

16.11.2017 bmpd.livejournal.com 111 0
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Вертолет Agusta Bell AB412EP
Вертолет Agusta Bell AB412EP (регистрационный номер 4O-HEK, серийный номер 25908) полиции Черногории, 19.03.2014.
Источник: Roland Winkler / www.planespotters.net

Как сообщила черногорская газета "Vijesti" со ссылкой на заявление министерства обороны Черногории, черногорское военное ведомство приняло решение приобрести три многоцелевых вертолета Bell 412EPI/EP производства американской компании Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron). Контракт должен быть финализован в начале 2018 года с поставкой вертолетов в 2018 году (вертолеты Bell 412 строятся на канадской производственной линии Bell Helicopter). Стоимость приобретения составит 29,9 млн евро, выделенных в плане государственных закупок министерства обороны Черногории в 2017 году.

Вертолеты приобретаются по результатам тендера министерства обороны Черногории, кандидатами в котором с июня 2017 года выступали также вертолеты Airbus Helicopters Н145М и Leonardo AW139.

Выбор в пользу вертолетов Bell 412EPI отчасти объясняется наличием в эксплуатации у полиции Черногории двух вертолетов практически того же типа - Agusta Bell AB212AM (гражданская регистрация 4O-HCC) и Agusta Bell AB412EP (4O-HEK).

В настоящее время cформированные в 2006 году ВВС и ПВО Черногории (Vazduhoplovstvo i Рrotivvazdušna Оdbrana - V i PVO) располагают лишь пятью эксплуатируемыми легкими вертолетами SOKO SA341 Gazelle лицензионного югославского производства (из 14 доставшихся от бывших ВВС Сербии и Черногории). Пять доставшихся тогда же Черногории транспортных вертолетов советского производства Ми-8Т также давно списаны.

Всего в период до 2025 года министерство обороны Черногории планирует потратить на закупку новой техники и имущества 110 млн евро. Помимо закупки трех вертолетов, приоритетными программами выделено приобретение колесных бронетранспортеров, автотранспорта и РЛС контроля воздушного пространства.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Канада
Сербия
США
Черногория
Югославия
Продукция
AW-139
Bell-412
Ми-8
Компании
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Leonardo
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