Черногория приобретет три вертолета Bell 412EPI



Вертолет Agusta Bell AB412EP (регистрационный номер 4O-HEK, серийный номер 25908) полиции Черногории, 19.03.2014.

Источник: Roland Winkler / www.planespotters.net Вертолет Agusta Bell AB412EP (регистрационный номер 4O-HEK, серийный номер 25908) полиции Черногории, 19.03.2014.Источник: Roland Winkler / www.planespotters.net

Как сообщила черногорская газета "Vijesti" со ссылкой на заявление министерства обороны Черногории, черногорское военное ведомство приняло решение приобрести три многоцелевых вертолета Bell 412EPI/EP производства американской компании Bell Helicopter (входит в состав корпорации Textron). Контракт должен быть финализован в начале 2018 года с поставкой вертолетов в 2018 году (вертолеты Bell 412 строятся на канадской производственной линии Bell Helicopter). Стоимость приобретения составит 29,9 млн евро, выделенных в плане государственных закупок министерства обороны Черногории в 2017 году.

Вертолеты приобретаются по результатам тендера министерства обороны Черногории, кандидатами в котором с июня 2017 года выступали также вертолеты Airbus Helicopters Н145М и Leonardo AW139.

Выбор в пользу вертолетов Bell 412EPI отчасти объясняется наличием в эксплуатации у полиции Черногории двух вертолетов практически того же типа - Agusta Bell AB212AM (гражданская регистрация 4O-HCC) и Agusta Bell AB412EP (4O-HEK).

В настоящее время cформированные в 2006 году ВВС и ПВО Черногории (Vazduhoplovstvo i Рrotivvazdušna Оdbrana - V i PVO) располагают лишь пятью эксплуатируемыми легкими вертолетами SOKO SA341 Gazelle лицензионного югославского производства (из 14 доставшихся от бывших ВВС Сербии и Черногории). Пять доставшихся тогда же Черногории транспортных вертолетов советского производства Ми-8Т также давно списаны.

Всего в период до 2025 года министерство обороны Черногории планирует потратить на закупку новой техники и имущества 110 млн евро. Помимо закупки трех вертолетов, приоритетными программами выделено приобретение колесных бронетранспортеров, автотранспорта и РЛС контроля воздушного пространства.