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Стали известны подробности побега военнослужащего КНДР в Южную Корею

16.11.2017 ТАСС 244 0
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Армия КНДР
Военнослужащие армии КНДР.
Источник: juche-songun.livejournal.com

Состояние раненного перебежчика оценивается как критическое, он находится в коме

СЕУЛ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Перебежавший в понедельник на южнокорейскую сторону Демилитаризованной зоны военнослужащий КНДР спровоцировал обострение ситуации в районе межкорейской границы. Военные Республики Корея повысили боеготовность и пристально наблюдают за дальнейшими шагами Пхеньяна, опасаясь провокаций.

Южнокорейское командование сообщило, что инцидент произошел непосредственно в пункте Пханмунджом в Объединенной зоне безопасности. Это небольшая часть делящей полуостров пополам Демилитаризованной зоны, где с южной стороны боевое дежурство несут войска США и Республики Корея. Пункт Пханмунджом - единственное место на межкорейской границе, где военнослужащие Севера и Юга находятся в зоне прямой видимости в нескольких десятках метров друг от друга.

Сообщается, что северокорейский солдат заехал в пункт Пханмунджом на автомобиле. Вероятно, он хотел проскочить на машине на южнокорейскую сторону границы, но автомобиль занесло, и он застрял в канаве. Тогда военнослужащий выскочил из машины и перебежал военно-демаркационную линию, попутно получив от своих сослуживцев несколько пуль в спину. Сообщается также, что дезертир, одетый в солдатскую униформу Корейской народной армии, не был вооружен.

Перебежчика подобрали южнокорейские военные и сразу отправили в госпиталь. Врачи провели несколько операций и оценивают состояние северокорейского военного как критическое. Раненый находится в коме. Выживет он или нет, станет понятно примерно через 10 дней.

Инцидент не привел к перестрелке между военными Севера и Юга. Это не первый эпизод, когда северокорейские военнослужащие перебегают на Юг в Пханмунджоме: такие инциденты происходили в 1998 и 2007 годах.

Самым известным перебежчиком в Зоне совместной безопасности стал гражданин СССР. В 1984 году находившийся в КНДР на стажировке студент МГИМО Василий Матузок во время экскурсии противоприцельными зигзагами рванул через военно- демаркационную линию на юг с криками "Помогите!". Северокорейские военные ринулись его догонять, беспорядочно паля из автоматов и пистолетов. Завязалась перестрелка, в ходе которой были убиты три военнослужащих Корейской народной армии и один южнокорейский солдат, еще шестеро получили ранения. Примечательно, что сам виновник инцидента не пострадал. Перебежчика не стали выдавать обратно, его доставили сначала в Сеул, а потом перевезли в США.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
КНДР
Россия
США
Южная Корея

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