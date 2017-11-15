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Нижняя палата Конгресса США запрещает программы "Лаборатории Касперского" в госучреждениях

16.11.2017 ТАСС 145 0
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Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Главе Пентагона поручено проконтролировать процесс удаления продукции компании из правительственных компьютерных сетей

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США вводит законодательный запрет на использование продукции компании "Лаборатория Касперского" и ее дочерних структур в любых госучреждениях. Данная норма включена в законопроект о финансировании Министерства обороны на 2018 год, который был принят во вторник большинством голосов.

Согласно тексту, "ни одно министерство, управление, организация или иное ведомство федерального правительства не может использовать" программы или устройства, разработанные данной компанией. Запрет вступает в силу с 1 октября 2018 года.

Законопроектом поручено министру обороны при сотрудничестве с министром энергетики, министром внутренней безопасности, генеральным прокурором и директором национальной разведки проконтролировать процесс удаления этих продуктов из правительственных компьютерных сетей. Глава Пентагона также должен будет уведомлять профильные комитеты Конгресса о том, как протекает данная работа, какие усилия предпринимаются для того, чтобы программы "Лаборатории Касперского" более не использовались в госучреждениях. Теперь этот законопроект должен принять Сенат США, после этого он отправится на подпись к президенту.

Как сообщил ранее помощник главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) по вопросам кибербезопасности Джанет Манфра, выступая на слушаниях в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям, около 15% ведомств информировали, что использовали программное обеспечение "Лаборатории Касперского".

До этого МВБ США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов "Лаборатории Касперского". Администрация США 11 июля исключила компанию из двух списков поставщиков, чью продукцию можно закупать для использования в американских государственных структурах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение властей США, касающееся "Лаборатории Касперского", политизированным. Российские власти охарактеризовали нынешние шаги правительства США как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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