Нижняя палата Конгресса США выделила $4,6 млрд на "противодействие" России в Европе



Американские военные в Литве.

Источник: © AFP 2017 / Petras Malukas Американские военные в Литве.Источник: © AFP 2017 / Petras Malukas

Средства планируется потратить на повышение обороноспособности прибалтийских государств и оказание военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник на заседании приняла законопроект о финансировании минобороны страны в 2018 году, в который была включена статья о выделении средств на так называемое противодействие России в Европе, общий объем которых составляет порядка $4,6 млрд. Инициатива была поддержана большинством голосов.

Согласно пояснительным материалам, "$4,6 млрд разрешается израсходовать на реализацию "Инициативы по сдерживанию в Европе" с целью укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить" военный потенциал США в Европе. Из этой суммы $100 млн могут быть потрачены на повышение обороноспособности прибалтийских государств. Помимо этого, в Конгрессе разрешают госсекретарю и министру обороны израсходовать $350 млн на оказание военной помощи Украине, включая поставки оборонительных вооружений.

Согласно тексту, министерству обороны дается возможность поставить Киеву оборонительное вооружение, технику, а также проводить подготовку украинских военных, оказывать им техническую поддержку. Как и раньше, Пентагону позволяется предоставить украинским войскам противотанковое вооружение. Но предусмотрены и ограничения - глава министерства сможет воспользоваться только половиной от обозначенной суммы. Вторая часть будет доступна только после того, как он заверит Конгресс в проведении украинскими властями "институциональных реформ" в оборонной сфере.

В то же время, при согласовании данной статьи между двумя палатами было принято решение исключить положение об усилении украинских военно-морских сил посредством поставок мин, противоминных средств и радаров для береговой охраны, а также о лечении украинских солдат в американских медучреждениях. В пояснительных материалах утверждается, что такие нормы якобы уже предусмотрены в тексте законопроекта.

В законопроекте уточняется, что Пентагон не имеет права расходовать выделяемые ему средства на мероприятия, проведение которых означало бы "признание суверенитета Российской Федерации" над Крымом. Однако, данную норму можно будет обойти, если, по мнению министра обороны, это потребуется в целях национальной безопасности.

Теперь законопроект должен быть принят Сенатом, после этого он поступит на подпись президенту.

Авторы законопроекта также выражают обеспокоенность "расширением влияния России" на Балканах. В связи с этим в Конгрессе хотят затребовать у Пентагона доклад с указанием, в частности, "военной техники и технологий стоимостью больше $1 млн", которые РФ поставила западно-балканским государствам с 2012 года.

Законопроектом предусмотрены проведение подготовки и снабжение войск союзных стран, причем, не только из числа членов НАТО. Кроме того, средства по данной статье должны расходоваться на улучшение совместимости действий американских сил и их партнеров.