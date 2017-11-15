Белый дом заявил об излишках ядерных материалов, требующих утилизации



Источник: © EPA/MICHAEL REYNOLDS Источник: © EPA/MICHAEL REYNOLDS

Представитель американской администрации Кристофер Форд отметил, что ядерная безопасность все еще остается высоким приоритетом Вашингтона

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не отрицает, что США располагают излишками ядерных материалов, которые следует утилизировать. Это подтвердил во вторник на конференции в Гудзоновском институте в Вашингтоне старший директор по вопросам оружия массового уничтожения (ОМУ) и нераспространения в Совете национальной безопасности Белого дома Кристофер Форд.

"Даже здесь, в США, мы должны ликвидировать излишки ядерного и радиоактивного материала и уменьшить свои инвентарные запасы таких существующих материалов, гарантировать, что остающиеся адекватно охраняются ", - заявил представитель американской администрации. Он не стал приводить никаких деталей насчет того, какие именно расщепляющиеся материалы и в каких объемах правительство США считает излишками.

Далее Форд сообщил, что исполнительная ветвь власти США "недавно завершила оценку" своих "подходов к [обеспечению] ядерной безопасности", чтобы убедиться, что те отвечают имеющимся вызовам в данной области. "Мы еще не готовы публично представить эту стратегию, но довольны результатами. Вы, уверен, будете рады услышать, что ядерная безопасность все еще остается высоким приоритетом [США]", - отметил представитель Белого дома.

Комментируя ход борьбы с террористической сетью "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Форд подчеркнул, что та в том числе предпринимает попытки заполучить ядерное оружие. На взгляд представителя Белого дома, никто уже даже не делает вид, что существует "норма против применения химических вооружений на Ближнем Востоке". "А ИГ активно ищет все более мощные инструменты для использования в своих атаках", и сейчас как никогда важно не допустить получение подобного рода экстремистами "возможности обзавестись ядерными вооружениями", сказал сотрудник аппарата Белого дома.

Кроме того, он вслед за другими должностными лицами США обвинил власти Сирии в применении "газа нервно- паралитического действия против [населенного пункта] Хан-Шейхун 4 апреля". "Режим [в Дамаске] также продолжает атаки с применением газообразного хлора", - считает Форд.

При этом он предупредил, что администрация Трампа намерена "использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы предотвратить приобретение, распространение и применение ОМУ любыми действующими лицами ". "Нынешняя администрация решительно настроена на то, чтобы не допустить или сдержать применение ОМУ любого рода. И нам хорошо известно, что применение ОМУ любым действующим лицом понижает порог для других, которые могут стремиться последовать его примеру", - добавил представитель Белого дома.