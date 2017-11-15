США готовятся вывести в космос свой первый метеорологический спутник нового поколения



Ракета-носитель "Дельта-4" (США). Ракета-носитель "Дельта-4" (США).

Аппарат предназначен для дистанционного зондирования Земли, а также наблюдений за Мировым океаном и атмосферой

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. США планируют осуществить в среду запуск своего первого метеорологического спутника следующего поколения. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По его свидетельству, старт ракеты-носителя Delta II с аппаратом JPSS-1 должен состояться на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 01:47 по местному времени (12:47 мск). Этот спутник предназначен для дистанционного зондирования Земли, а также наблюдений за Мировым океаном и атмосферой. Американские специалисты рассчитывают, что предстоящая эксплуатация пяти научных приборов, установленных на этом космическом аппарате, позволит прежде всего существенно повысить точность прогнозов погоды. Спутник будет находиться на полярной орбите, совершая в сутки 14 витков вокруг Земли на высоте 824 км над ней и обеспечивая ее полный охват.

Эксплуатацией аппарата будет заниматься Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы (НОАА), которое структурно функционирует при министерстве торговли США.

Спутник JPSS-1 и его научные инструменты были созданы в общей сложности пятью различными американскими компаниями, срок его эксплуатации должен составить семь лет. Запуск произведет компания United Launch Alliance, являющаяся совместным предприятием, созданным в свое время корпорациями Boeing и Lockheed Martin. В будущем НОАА предполагает приобрести еще три таких спутника. Американское правительство надеется, что эти четыре космических аппарата станут на ближайшие 20 лет основой технической системы НОАА, позволяющей обеспечивать точные предсказания погоды в глобальном масштабе на семь дней вперед.

На базу Ванденберг спутник JPSS-1, который после вывода на орбиту получит наименование NOAA-20 (НОАА-20), был доставлен в начале сентября, после чего началось его размещение в головном обтекателе ракеты-носителя. Запуск несколько раз переносился по различным причинам, в основном из-за неподходящих для старта погодных условий. По оценке специалистов-метеорологов американских ВВС, шансы на благоприятные для запуска погодные условия в среду равны примерно 80%, есть вероятность того, что в районе базы Ванденберг будет дуть сильный ветер, способный помешать старту.