Китай вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-3Д"
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Источник: © File AP Photo/Xinhua, Shen Hong
Аппарат позволит получать более точные данные о состоянии атмосферы и парниковых газов
ШАНХАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Китай вывел на орбиту свой новый метеорологический спутник - "Фэнъюнь-3Д". Пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4С" состоялся в среду, в 02:35 по местному времени (во вторник, в 21:35 мск), с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, сообщает агентство Xinhua.
Новый спутник пополнит уже имеющуюся на орбите группировку метеорологических аппаратов и вместе с запущенным в сентябре 2013 года спутником "Фэнъюнь-3С" позволит получать более точные данные о состоянии атмосферы, парниковых газов. Аппарат также поможет в решении задач, связанных с преодолением последствий стихийных бедствий.
"Фэнъюнь-3Д" относится к полярным орбитальным метеоспутникам. Он был разработан Шанхайской академией технологий космических полетов при Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации. Осуществленный запуск стал 254-м пуском ракет-носителей серии "Чанчжэн".
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15.11.2017
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