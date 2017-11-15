Заводские испытания истребителя МиГ-35 планируется завершить в 2017 году
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Презентация истребителя МиГ-35.
Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин
По словам главы РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, к истребителю проявляют интерес Перу, Мьянма и Бангладеш
ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Заводские испытания легкого истребителя МиГ-35 планируется завершить в этом году, сообщила официальный представитель РСК "МиГ" Анастасия Кравченко на авиасалоне Dubai Airshow 2017.
"В этом году завершаются заводские испытания самолета МиГ-35. Как только будет подписан серийный контракт, мы запустим серию МиГ-35 на нашем заводе в Луховицах. Пока ожидаем подписания контракта с Минобороны России", - сказала она.
Как рассказал ТАСС председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, занимавший до сентября 2017 года пост главкома ВКС, закупки легкого истребителя МиГ-35 внесены в новую госпрограмму вооружений. По его словам, до 2020 года планируется приобрести 24 самолета.
МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.
По словам главы РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, к МиГ-35 проявляют интерес Перу, Мьянма и Бангладеш.
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15.11.2017
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