Заводские испытания истребителя МиГ-35 планируется завершить в 2017 году



Презентация истребителя МиГ-35.

Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин Презентация истребителя МиГ-35.Источник: © РИА Новости / Андрей Чаплыгин

По словам главы РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, к истребителю проявляют интерес Перу, Мьянма и Бангладеш

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Заводские испытания легкого истребителя МиГ-35 планируется завершить в этом году, сообщила официальный представитель РСК "МиГ" Анастасия Кравченко на авиасалоне Dubai Airshow 2017.

"В этом году завершаются заводские испытания самолета МиГ-35. Как только будет подписан серийный контракт, мы запустим серию МиГ-35 на нашем заводе в Луховицах. Пока ожидаем подписания контракта с Минобороны России", - сказала она.

Как рассказал ТАСС председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев, занимавший до сентября 2017 года пост главкома ВКС, закупки легкого истребителя МиГ-35 внесены в новую госпрограмму вооружений. По его словам, до 2020 года планируется приобрести 24 самолета.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.

По словам главы РСК "МиГ" Ильи Тарасенко, к МиГ-35 проявляют интерес Перу, Мьянма и Бангладеш.