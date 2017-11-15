Военно-морская мощь российского Каспия



Ракетный корабль «Татарстан».

Источник: kazanfirst.ru Ракетный корабль «Татарстан».Источник: kazanfirst.ru

295 лет исполняется со дня создания Каспийской флотилии. ТАСС рассказывает о составе, задачах и истории одного из старейших объединений ВМФ РФ

15 ноября исполняется 295 лет со дня образования Каспийской флотилии — одного из старейших оперативных объединений российского Военно-морского флота (ВМФ), морской компоненты Южного военного округа.

Главная база — Астрахань, места базирования и дислокации — Махачкала и Каспийск в Дагестане, села Никольское и Трудфронт в Астраханской области.

Флагман — сторожевой ракетный корабль "Татарстан" (проект 11661К, тип "Гепард").

В настоящее время в состав флотилии входит более 70 кораблей и судов, в том числе:

2 сторожевых корабля проекта 11661К ("Татарстан" и "Дагестан");

3 малых ракетных корабля проекта 21631 ("Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг");

4 малых артиллерийских корабля проекта 21630 ("Астрахань", "Волгодонск", "Махачкала") и 12411 (МАК-160);

1 ракетный катер;

5 артиллерийских катеров;

2 базовых тральщика;

5 рейдовых тральщиков;

6 десантных катеров;

малое гидрографическое судно "Анатолий Гужвин";

спасательно-буксирное судно "СБ-45" и др.

В составе флотилии — несколько бригад и дивизионов кораблей, части морской пехоты, береговых ракетно-артиллерийских войск и др.

В 2017 году в состав флотилии приняты два новых рейдовых буксира: "РБ-410" (построен по проекту 705Б астраханским филиалом судоремонтного завода "Звездочка") и "РБ-937" (проект 90600, сошел со стапелей завода "Пелла" в Санкт-Петербурге). Получен и смонтирован в Каспийске новейший тренажерный комплекс для тренировок водолазов и военных спасателей.

Ожидается, что в скором времени состав флотилии пополнят десантные катера на воздушной подушке проекта 12061 "Мурена". По информации главкома ВМФ Владимира Королева, к 2020 году флотилия на 76% будет оснащена новейшим вооружением и боевой техникой.

В этом году на полигоне Аданак (Дагестан) начались работы по строительству новых объектов для тренировки подразделений морской пехоты Каспийской флотилии. Общая площадь обновленного полигона будет составлять около 40 кв. км, работы должны завершиться в конце 2019 года. Тогда же планируется закончить первый этап модернизации и строительства новых мест базирования кораблей объединения (в частности — причального фронта и наземных сооружений в Каспийске).

Учебно-боевые задачи флотилии

По итогам 2016 года общая наплаванность (время нахождения в море) экипажей кораблей и судов составила более 2,8 тыс. суток, что на 20% превысило показатели 2015 года. На морских полигонах каспийцы выполнили около 600 боевых упражнений, в том числе 450 артиллерийских стрельб по морским и береговым целям, около 100 противоминных действий и минных постановок.

С сентября 2016-го по сентябрь 2017-го было проведено более 60 проверок боевой готовности флотилии.

В зимнем периоде обучения (с 1 декабря 2016 года по 1 июня 2017 года) корабельные силы и войска флотилии выполнили более 500 боевых упражнений (в два раза больше, чем в аналогичный период предыдущего года). Одно из подразделений подтвердило звание ударного.

Флотилия участвовала в международных конкурсах морской и полевой выучки в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017).

Из истории флотилии

Образована 15 ноября (4 ноября по старому стилю) 1722 года по указу императора Петра I, одновременно с основанием в Астрахани военного порта. Флотилия и порт служили для защиты побережий Каспия — северного и части западного.

Среди первых операций флотилии — участие в Персидском походе Петра I (1722–1723), к концу которого в составе флотилии имелось до 80 крупных кораблей.

В 1867 году главной базой флотилии стал порт Баку (ныне — столица Азербайджана). До Октябрьской революции 1917 года флотилия охраняла торговые и рыбные промыслы на Каспии, а также представляла русские торгово-промышленные интересы в Иране. За боевые заслуги флотилия была награждена георгиевской лентой, которую личный состав носил на бескозырках.

После Октябрьской революции, в апреле 1918 года, был создан Военный флот Астраханского края, 27 июня 1931-го реорганизованный в Каспийскую военную флотилию.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов моряки-каспийцы сражались под Севастополем, Керчью, Мариуполем и на других участках фронта, сопровождали транспорты с нефтью, военными грузами и т.д. Сотни моряков флотилии были награждены орденами и медалями, восемь из них — удостоены звания Героя Советского Союза.

27 апреля 1945 года за боевые заслуги в годы Гражданской и Великой Отечественной войн указом Президиума Верховного Совета СССР Каспийская флотилия была награждена орденом Красного Знамени.

В 1950–1980-х флотилия была одним из важнейших стабилизирующих факторов в регионе. На ее морских полигонах проводились испытания новых видов вооружения, в том числе крылатых ракет.

Вслед за распадом СССР и преобразованием бывших республик в суверенные государства 16 апреля 1992 года произошел раздел сил, средств и кораблей флотилии между РФ и Азербайджаном. 70% сил и средств перешли России и были перебазированы из Баку в Махачкалу и Астрахань, которая стала ее главной базой. Азербайджан получил право распоряжаться оставшимися 30% кораблей, береговой инфраструктуры и жилого фонда флотилии.

В 2010-м российская Каспийская флотилия вошла в состав образованного в том же году Южного военного округа в качестве морской компоненты. Ее главной задачей является обеспечение национально-государственных интересов России в регионе.

В ночь с 6 на 7 октября 2015 года, через месяц после начала российской военной операции в Сирии, корабли флотилии ("Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") из акватории Каспийского моря нанесли массированный удар 26 крылатыми ракетами большой дальности комплекса "Калибр-НК" по объектам "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). Цели находились на расстоянии более 1,5 тыс. км на сирийской территории. По данным Минобороны РФ, все они были поражены с точностью до 3 м. 20 ноября 2015 года корабли флотилии поразили 18 ракетами "Калибр-НК" еще семь объектов на позициях террористов в Сирии.

Командующий Каспийской флотилией — контр-адмирал Сергей Пинчук (с 20 сентября 2016 года).

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"