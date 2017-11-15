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В Багдаде призвали "Роснефть" отказаться от контракта с Курдистаном

16.11.2017 РИА Новости 273 0
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Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное
Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

БАГДАД, 14 ноя - РИА Новости. Парламентский комитет по нефти и энергетике Ирака осудил контракт, заключенный между Иракским Курдистаном и "Роснефтью", назвав его незаконным, и призвал российскую нефтяную компанию отказаться от него.

Ранее во вторник "Роснефть" в отчетности подтвердила предоставление правительству Иракского Курдистана 1,3 миллиарда долларов аванса в течение 2017 года в рамках контракта на поставку нефти. Стороны в конце февраля этого года заключили контракт на покупку и продажу нефти в адрес "Роснефти" в период с 2017 по 2019 год, который предусматривает предоплату. Кроме того, в октябре компания сообщила, что подписала с правительством автономии документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона.

"Парламентский комитет по нефти и энергетике решительно отвергает и осуждает контракт, заключенный российской компанией "Роснефть" и правительством Эрбиля, и считает его недействительным с точки зрения юрисдикции и закона", - говорится в заявлении главы парламентского комитета Али Муариджа.

Муаридж сообщил, что контракт был заключен после того, как в октябре совет представителей Ирака ограничил суверенные полномочия Иракского Курдистана, в том числе право заключать нефтяные контракты и экспортировать нефть. По словам парламентария, "федеральное министерство нефти - это единственная официальная и законная сторона, уполномоченная законодательством и недавним решением совета представителей" осуществлять подобные процедуры.

Политик призвал "Роснефть" отказаться от контракта и взаимодействовать по вопросам нефтяного сектора только с федеральным правительством и иракским министерством нефти.

Ранее в ноябре представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад сообщил РИА Новости, что центральные власти считают контракт между Иракским Курдистаном и "Роснефтью" незаконным. В середине октября иракские федеральные силы после проведения референдума в Иракском Курдистане восстановили контроль над нефтяной провинцией Киркук, а также вернули под контроль спорные территории близ Мосула в провинции Найнава, на которых также расположены нефтяные месторождения.
15.11.2017
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Ирак
Россия

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