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США обвинили Сирию в обладании химическим оружием

16.11.2017 РИА Новости 142 0
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Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд заявил, что Дамаск сохранил "значительный потенциал химического оружия" и использует его.

"Сирия сохранила значительный потенциал химического оружия", - сказал он, выступая на конференции в Hudson Institute.

Он бездоказательно обвинил Дамаск в использовании химоружия в Хан-Шейхуне 4 апреля. "Режим также продолжил применение хлора", - заявил Форд.

Инцидент с применением химического оружия в Хан-Шейхуне произошел 4 апреля. Миссия ОЗХО по установлению фактов 29 июня передала СМР доклад о том, что на месте был использован зарин. После этого СМР приступил к работе над установлением виновных в атаке. Доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года был представлен Совету безопасности ООН 26 октября. Эксперты СМР заключили, что в первом случае "Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина", а во втором "ИГИЛ* несет ответственность за применение сернистого иприта".

Сирия официально отвергла выводы доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе. В постпредстве РФ при ООН назвали последний доклад по химатакам в Сирии любительским.

*Запрещенная в России террористическая организация
15.11.2017
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Химоружие

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