США опасаются снижения уровня безопасности в ядерном комплексе России
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АЭС в России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Уровень безопасности российского ядерного комплекса может снизиться из-за выхода Москвы из "двустороннего сотрудничества" с США по данным вопросам, заявил спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.
Форд, выступая на конференции в Hudson Institute, отметил, что "Москве необходимо будет выделить значительные финансовые и людские ресурсы для обеспечения адекватной безопасности своей ядерной инфраструктуры, но это не всегда является вопросом, который Россия ставит перед собой".
"Сегодня, когда русские трудятся над созданием новых ядерных вооружений и новых систем доставок ядерного оружия, расширяя свою инфраструктуру, эти проблемы могут стать еще более острыми в предстоящие годы", - полагает представитель Белого дома.
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15.11.2017
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