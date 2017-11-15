Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

США опасаются снижения уровня безопасности в ядерном комплексе России

16.11.2017 РИА Новости 207 0
-1
Понравилась новость?
 0
АЭС в России. Архивное фото
АЭС в России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Уровень безопасности российского ядерного комплекса может снизиться из-за выхода Москвы из "двустороннего сотрудничества" с США по данным вопросам, заявил спецпомощник президента США, старший директор по вопросам нераспространения ОМУ в Совете по нацбезопасности Белого дома Кристофер Форд.

Форд, выступая на конференции в Hudson Institute, отметил, что "Москве необходимо будет выделить значительные финансовые и людские ресурсы для обеспечения адекватной безопасности своей ядерной инфраструктуры, но это не всегда является вопросом, который Россия ставит перед собой".

"Сегодня, когда русские трудятся над созданием новых ядерных вооружений и новых систем доставок ядерного оружия, расширяя свою инфраструктуру, эти проблемы могут стать еще более острыми в предстоящие годы", - полагает представитель Белого дома.
15.11.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.11 14:11
  • 1
Средняя цена авиатоплива для Минобороны РФ на 12% ниже общероссийских цен
  • 16.11 14:10
  • 4
Летчик-испытатель Сергей Богдан: Су-35 может позволить себе практически все
  • 16.11 14:09
  • 2
Москва начнет реализацию контрактов с Дамаском на МиГ-29 и Як-130 при наступлении благоприятных условий - ФСВТС России
  • 16.11 14:05
  • 1
Россия поставила ОТРК "Искандер-Э" в одну из стран Северной Африки
  • 16.11 14:00
  • 4
Сергей Каракаев: "Ярсы" придут на замену
  • 16.11 12:51
  • 56
Первый серийный ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 будет спущен на воду в ноябре
  • 16.11 12:47
  • 4
Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир
  • 16.11 12:12
  • 13
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 16.11 11:15
  • 1
Аналитики США признали лидерство российских военных в трех областях
  • 16.11 11:08
  • 5619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.11 10:15
  • 231
Санкции против России: "Азия смеется над немецкими производителями"
  • 16.11 10:15
  • 15
Российский снаряд с реактивным двигателем поразит противника за 70 км
  • 16.11 09:49
  • 20
Эскизное проектирование "Союза-5" завершится в конце 2017 года
  • 16.11 09:29
  • 63
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 16.11 09:16
  • 1
Истребитель для монархии. Зачем арабским шейхам русские боевые "крылья"
другие обсуждаемые темы