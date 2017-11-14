Роскосмос планирует направить на МКС экипаж из трех человек в 2018 году



Игорь Комаров.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС Игорь Комаров.Источник: Марина Лысцева/ТАСС

ДУБАЙ, 14 ноя - РИА Новости. Роскосмос с 2018 года планирует вновь направлять на российский сегмент Международной космической станции (МКС) полный экипаж из трех человек, чтобы подготовиться к перспективной пристыковке нового многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров в ходе работы на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика - вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.

В настоящее время на МКС работает экипаж, состоящий из двоих космонавтов.

"Уменьшение количества членов экипажа было временной мерой. Со следующего года начинается запуск модулей, и, конечно, нужен полный экипаж, чтобы готовить модули к работе. Поэтому со следующего года мы собираемся переходить к полному экипажу", - сказал Комаров.

Он отметил, что МЛМ "Наука" планируется запустить "до конца следующего года".

"Сейчас идет активная работа - Центр Хруничева и РКК "Энергия" готовят этот модуль. Планируем в первой половине следующего года отправить его на космодром. Соответственно, и в программу космонавтов входит подготовка к отработке этого модуля", - уточнил гендиректор Роскосмоса.

Роскосмос с апреля 2017 года отказался от традиционного экипажа из троих человек на российском сегменте МКС до ввода в ее состав нового МЛМ "Наука". Решение сократить экипаж до двух человек было принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам - Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Строительство МЛМ "Наука" началось в 1995 году в Центре имени Хруничева. Оснащение изделия и сам проект неоднократно пересматривались, а собственно модуль находился на предприятии-изготовителе. Сроки его запуска при помощи ракеты-носителя "Протон" также неоднократно сдвигались: первоначально он был запланирован на первое полугодие 2014 года, затем - на 2015 год. Однако в ходе работ по дооснащению в РКК "Энергия" в двигательной системе были обнаружены посторонние частицы, и решением в то время главы предприятия Виталия Лопоты модуль вернули в Центр имени Хруничева на очередную доработку. В настоящее время запуск модуля на орбиту планируется осенью 2018 года.

МЛМ предназначен для полноценной научной работы, а также хранения грузов, предоставления порта для стыковки транспортных кораблей и исследовательских модулей, обеспечения перекачки топлива из грузовых кораблей "Прогресс" в служебный модуль "Звезда". Согласно техническому заданию Роскосмоса, на модуле должен быть размещен европейский манипулятор ERA.