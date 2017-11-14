Сторожевой корабль "Пытливый" завершил выполнение задач в Средиземном море



Сторожевой корабль черноморского флота Пытливый. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян Сторожевой корабль черноморского флота Пытливый. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Петросян

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый", завершив выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, взял курс на Севастополь, сообщил журналистам начальник отдела информобеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

"Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота (ЧФ) "Пытливый" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и взял курс на Севастополь. В настоящее время корабль осуществляет проход проливов Дарданеллы и Босфор, направляясь в Черное море", - сказал он.

Отмечается, что экипаж корабля действовал в составе группировки с сентября 2017 года.