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Путин обсудит с руководством Минобороны программу вооружения, сообщили СМИ

16.11.2017 РИА Новости 460 0
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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию совещаний с руководством Минобороны, чиновниками и представителями ОПК, на которых обсудит государственную программу вооружения на 2018-2027 годы, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в предприятиях оборонной промышленности.

"О готовящейся серии совещаний у президента "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, уточнив, что ее проведение планируется с 20 по 23 ноября в сочинской резиденции Владимира Путина Бочаров Ручей", - пишет издание.

Информацию газете подтвердили также источники, близкие к руководству Минобороны и администрации президента.

"Такой формат мероприятия комфортен для всех участников процесса, он эффективен и позволяет погрузиться во все проблемные вопросы", - цитирует слова одного из них "Коммерсант".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил газете факт подготовки мероприятия, однако подробности раскрывать не стал.

По данным издания, финансирование программы предварительно заявлено в объеме 19 триллионов рублей - они должны обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск в ближайшие десять лет. Эта сумма предварительно согласована с Минфином.

"Коммерсант" отмечает, что традиционно в таких совещаниях участвует делегация Минобороны РФ, в которую входят министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, командующие родами и главкомы видов войск, а также ряд военачальников из Генштаба ВС РФ.

"Промышленность будет представлена гендиректорами самых крупных холдинговых структур ОПК - Сергеем Чемезовым (глава госкорпорации "Ростех"), Игорем Комаровым (госкорпорация "Роскосмос"), Юрием Слюсарем (Объединенная авиастроительная корпорация), Алексеем Рахмановым (Объединенная судостроительная корпорация), Яном Новиковым (концерн "ВКО "Алмаз-Антей"), Борисом Обносовым (корпорация "Тактическое ракетное вооружение") и другими", - сообщает газета.

На совещаниях, по данным газеты, также будут присутствовать помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, глава президентской администрации Антон Вайно, вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минфина Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и другие высокопоставленные чиновники.

"По сведениям "Ъ", предстоящую серию совещаний планируется разбить на две части. В первой - военные и промышленность доложат президенту о результатах исполнения государственного оборонного заказа и госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, во второй - приступят к финальному обсуждению технических, а самое главное, финансовых параметров госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы", - сообщает издание.

Военные источники "Коммерсанта" также отмечают, что главным отличием новой программы должно стать выделение 1 триллиона рублей на строительство отдельных объектов: в Минобороны мотивируют это необходимостью "синхронизации поставок вооружений и возведения объектов под их хранение".

"Однако в финансово-экономическом блоке правительства, по сведениям "Ъ", настаивают, что военные должны дать точный расклад о привязке строительства отдельного объекта к каждому из типов вооружения и военной техники. Если стороны смогут решить эти вопросы, то общее финансирование ГПВ до 2027 года достигнет 20 триллионов рублей", - заключает "Коммерсант".

В новой программе также большое внимание будет уделено стратегическим ядерным силам: будут вестись закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. По данным издания, в рамках ГПВ возможно также создание авианосца с ядерной энергоустановкой, однако решение о целесообразности его постройки Генштаб определит позже.
15.11.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ОАК
ОСК
Роскосмос
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Обносов Борис
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Силуанов Антон
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
Авианосец
Гособоронзаказ
Ядерный щит
ЯЭУ

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