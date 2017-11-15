Путин обсудит с руководством Минобороны программу вооружения, сообщили СМИ



Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет на следующей неделе серию совещаний с руководством Минобороны, чиновниками и представителями ОПК, на которых обсудит государственную программу вооружения на 2018-2027 годы, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в предприятиях оборонной промышленности.

"О готовящейся серии совещаний у президента "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности, уточнив, что ее проведение планируется с 20 по 23 ноября в сочинской резиденции Владимира Путина Бочаров Ручей", - пишет издание.

Информацию газете подтвердили также источники, близкие к руководству Минобороны и администрации президента.

"Такой формат мероприятия комфортен для всех участников процесса, он эффективен и позволяет погрузиться во все проблемные вопросы", - цитирует слова одного из них "Коммерсант".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил газете факт подготовки мероприятия, однако подробности раскрывать не стал.

По данным издания, финансирование программы предварительно заявлено в объеме 19 триллионов рублей - они должны обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск в ближайшие десять лет. Эта сумма предварительно согласована с Минфином.

"Коммерсант" отмечает, что традиционно в таких совещаниях участвует делегация Минобороны РФ, в которую входят министр обороны Сергей Шойгу, его заместители, командующие родами и главкомы видов войск, а также ряд военачальников из Генштаба ВС РФ.

"Промышленность будет представлена гендиректорами самых крупных холдинговых структур ОПК - Сергеем Чемезовым (глава госкорпорации "Ростех"), Игорем Комаровым (госкорпорация "Роскосмос"), Юрием Слюсарем (Объединенная авиастроительная корпорация), Алексеем Рахмановым (Объединенная судостроительная корпорация), Яном Новиковым (концерн "ВКО "Алмаз-Антей"), Борисом Обносовым (корпорация "Тактическое ракетное вооружение") и другими", - сообщает газета.

На совещаниях, по данным газеты, также будут присутствовать помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, глава президентской администрации Антон Вайно, вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Минфина Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и другие высокопоставленные чиновники.

"По сведениям "Ъ", предстоящую серию совещаний планируется разбить на две части. В первой - военные и промышленность доложат президенту о результатах исполнения государственного оборонного заказа и госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, во второй - приступят к финальному обсуждению технических, а самое главное, финансовых параметров госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы", - сообщает издание.

Военные источники "Коммерсанта" также отмечают, что главным отличием новой программы должно стать выделение 1 триллиона рублей на строительство отдельных объектов: в Минобороны мотивируют это необходимостью "синхронизации поставок вооружений и возведения объектов под их хранение".

"Однако в финансово-экономическом блоке правительства, по сведениям "Ъ", настаивают, что военные должны дать точный расклад о привязке строительства отдельного объекта к каждому из типов вооружения и военной техники. Если стороны смогут решить эти вопросы, то общее финансирование ГПВ до 2027 года достигнет 20 триллионов рублей", - заключает "Коммерсант".

В новой программе также большое внимание будет уделено стратегическим ядерным силам: будут вестись закупки крылатых ракет воздушного базирования, баллистических ракет подводных лодок и наземных межконтинентальных носителей. По данным издания, в рамках ГПВ возможно также создание авианосца с ядерной энергоустановкой, однако решение о целесообразности его постройки Генштаб определит позже.